Horizon Hunters Gathering annunciato per PS5 e PC, è l'action multiplayer di Guerrilla Games

Confermando le voci di corridoio che circolavano da tempo su un progetto multiplayer ambientato nell'universo di Horizon, oggi Sony e Guerrilla Games hanno annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un action cooperativo per tre giocatori in sviluppo per PS5 e PC.

Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita, ma è stato confermato un playtest a numero chiuso previsto per la fine di febbraio. Chi è interessato può registrarsi tramite il programma beta di PlayStation a questo indirizzo.

In aggiornamento.