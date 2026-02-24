Horizon Hunters Gathering svela date, orari e contenuti dei playtest su PS5 e PC

All'annuncio di Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games aveva promesso un playtest a numero chiuso su PS5 e PC entro la fine di febbraio. Ora lo studio ha confermato l'appuntamento, rivelando date, orari e contenuti della prima fase di prova.

Innanzitutto, se non vi siete ancora registrati, siete ancora in tempo per farlo tramite la pagina dedicata al Beta Program di PlayStation a questo indirizzo. Una volta iscritti, avrete la possibilità di essere selezionati per partecipare al playtest, che in Europa si terrà ogni giorno dalle 19:00 alle 22:00 italiane, dal 27 febbraio al 1° marzo.