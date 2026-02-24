Horizon Hunters Gathering svela date, orari e contenuti dei playtest su PS5 e PC

All'annuncio di Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games aveva promesso un playtest a numero chiuso su PS5 e PC entro la fine di febbraio. Ora lo studio ha confermato l'appuntamento, rivelando date, orari e contenuti della prima fase di prova.
Innanzitutto, se non vi siete ancora registrati, siete ancora in tempo per farlo tramite la pagina dedicata al Beta Program di PlayStation a questo indirizzo. Una volta iscritti, avrete la possibilità di essere selezionati per partecipare al playtest, che in Europa si terrà ogni giorno dalle 19:00 alle 22:00 italiane, dal 27 febbraio al 1° marzo.
Contenuti e altri dettagli
Secondo la pagina ufficiale di Guerrilla Games, questo primo playtest sarà disponibile solo in inglese, mentre le altre lingue, presumibilmente anche l'italiano, arriveranno "nei prossimi playtest", segno che ci saranno ulteriori occasioni per provare il gioco.
Durante la prova, i giocatori potranno impersonare tre Cacciatori, Axle, Rem e Sun, e cimentarsi in due modalità: Incursione delle Macchine (Normale e Difficile) e Discesa nel Calderone (Normale). Sarà inoltre possibile esplorare l'area di Colorado Springs e accedere al The Gathering, l'hub condiviso dove socializzare, prepararsi alla caccia e personalizzare il proprio accampamento.
La pagina specifica che i test serviranno a "indirizzare lo sviluppo del gioco, dato che alcune meccaniche sono ancora in corso di definizione". Ai partecipanti è vietato registrare, streammare, catturare immagini o condividere pubblicamente qualsiasi contenuto o informazione relativa al playtest.
Annunciato a inizio febbraio, Horizon Hunters Gathering è un action cooperativo per tre giocatori ambientato nell'universo di Horizon. Il titolo combina la caccia alle creature meccaniche tipica della serie con un forte focus sul gioco di squadra, dove coordinazione e lettura del campo diventano fondamentali.