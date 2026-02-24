2

I cinghiali escono dalle città italiane ed entrano in Farming Simulator 25 con il Vredo Pack

GIANTS Software ha annunciato un nuovo pacchetto di contenuti per Farming Simulator 25, che introduce tra le altre cose i cinghiali. Si chiama Vredo Pack ed è frutto di una nuova partnership, in questo caso con il marchio Vredo (come intuibile dal nome), specializzato nella risemina e nell'iniezione di liquami, che entra a far parte della serie, insieme al ritorno di Evers Agro. Il pachetto include 12 macchine agricole moderne e i succitati cinghiali, che dopo l'installazione inizieranno a vagare per la campagna minacciando i vostri raccolti.

Preparatevi ad affrontare il degrado dei pascoli usando macchine ad alta tecnologia come la Vredo Agri Twin 580, la Agri 290 e la Agri Air 290, che fanno parte della nuovissima generazione di seminatrici DZ5 e consentono la sovrasemina dei pascoli per ripristinarne il loro potenziale di raccolto.

Ma la risemina è solo l'inizio, perché ci sono anche gli iniettori di liquame del produttore olandese che non ripristinano, ma aumentano la resa e la qualità del raccolto. Il Vredo VT7138, un'autocisterna per liquame semovente a tre assi ad alta capacità, gli iniettori della serie Vredo Profi o il modello montato Evers Agro Toric 48-672 migliorano la nutrizione e l'efficienza del suolo.

Alcuni ricercatori hanno criticato il modello agricolo di Farming Simulator, applaudendo una mod Alcuni ricercatori hanno criticato il modello agricolo di Farming Simulator, applaudendo una mod

Oltre ai nuovi macchinari e alle tecniche di miglioramento della produzione del raccolto, il DLC introduce i cinghiali: una nuova minaccia di cui i coltivatori si devono occupare per non verdersi scavati tutti i raccolti. Come distrarli? Scopritelo giocando.

