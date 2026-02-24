I cinghiali escono dalle città italiane ed entrano in Farming Simulator 25 con il Vredo Pack

GIANTS Software ha annunciato un nuovo pacchetto di contenuti per Farming Simulator 25 , che introduce tra le altre cose i cinghiali. Si chiama Vredo Pack ed è frutto di una nuova partnership, in questo caso con il marchio Vredo (come intuibile dal nome), specializzato nella risemina e nell'iniezione di liquami , che entra a far parte della serie, insieme al ritorno di Evers Agro. Il pachetto include 12 macchine agricole moderne e i succitati cinghiali, che dopo l'installazione inizieranno a vagare per la campagna minacciando i vostri raccolti.

Preparatevi ad affrontare il degrado dei pascoli usando macchine ad alta tecnologia come la Vredo Agri Twin 580, la Agri 290 e la Agri Air 290, che fanno parte della nuovissima generazione di seminatrici DZ5 e consentono la sovrasemina dei pascoli per ripristinarne il loro potenziale di raccolto.

Ma la risemina è solo l'inizio, perché ci sono anche gli iniettori di liquame del produttore olandese che non ripristinano, ma aumentano la resa e la qualità del raccolto. Il Vredo VT7138, un'autocisterna per liquame semovente a tre assi ad alta capacità, gli iniettori della serie Vredo Profi o il modello montato Evers Agro Toric 48-672 migliorano la nutrizione e l'efficienza del suolo.

Oltre ai nuovi macchinari e alle tecniche di miglioramento della produzione del raccolto, il DLC introduce i cinghiali: una nuova minaccia di cui i coltivatori si devono occupare per non verdersi scavati tutti i raccolti. Come distrarli? Scopritelo giocando.