Il quarto aggiornamento gratuito di Farming Simulator 25 aggiunge i trattori di Case IH e John Deere

Giants Software ha pubblicato il Free Content Update #4 per il simulatore di azienda agricola Farming Simulator 25 , ossia il quarto aggiornamento maggiore gratuito , introducendo una selezione di nuovi e potenti macchinari firmati John Deere e Case IH. L'aggiornamento include anche la patch 1.15, che porta con sé ottimizzazioni e miglioramenti vari.

I nuovi mezzi

Vediamo quali sono i nuovi mezzi introdotti:

Case IH Patriot 4450

Case IH Steiger Series (inclusa la Special Edition)

Case IH Vestrum Series

John Deere 9RX Series (710-830)

Il protagonista assoluto del pacchetto è il John Deere 9RX 830, il modello di punta della serie. Si tratta del più recente trattore articolato a quattro cingoli dell'azienda, arrivato sui campi solo l'anno scorso e ora disponibile anche nel gioco. Pensato per l'aratura su larga scala, la semina e i lavori agricoli più impegnativi, combina un motore Deere da 18 litri, un impianto idraulico ad alta capacità e un telaio massiccio ad altissima trazione. Risultato: è ufficialmente il trattore più grande e potente di Farming Simulator 25.

L'aggiornamento porta anche una gradita sorpresa per i fan di Case IH: lo Steiger 785 Quadtrac Special Edition. In questa variante speciale, il classico rosso del marchio lascia spazio a un vistoso verde lime, colore che richiama le origini del leggendario marchio Steiger poi confluito in Case IH. Oltre a questo colosso agricolo, arrivano anche il Patriot 4450 e la serie Vestrum, entrambe nelle tradizionali livree rosse, offrendo soluzioni più compatte e versatili per diverse esigenze operative. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Farming Simulator 25 è disponibile su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Sono inoltre acquistabili separatamente i Season Pass dell'Anno 1 e dell'Anno 2, che introducono nuovi pacchetti ed espansioni, permettendo ai giocatori di risparmiare fino al 25% rispetto ai contenuti acquistati singolarmente.

Lo sviluppatore ha anche promesso che continuerà a pubblicare aggiornamenti gratuiti e contenuti creati dalla community tramite il ModHub ufficiale. Se siete ancora tra quelli che si chiedono come faccia un simulatore di agricoltura a riscuotere tanto successo, c'è una nostra intervista a raccontarvelo.