Huawei Mate XTs è più versatile del Galaxy Z TriFold: inizia la sfida dei tripla-piega

Il Mate XTs, invece, sfrutta un design a tripla cerniera in configurazione Z, che gli consente tre diverse modalità d'uso : chiuso, aperto in un'unica piega e completamente esteso a oltre 10 pollici. Questa versatilità rappresenta un importante vantaggio funzionale e distingue nettamente il dispositivo di Huawei dal concorrente coreano.

Il device di Samsung permette solo due configurazioni : quella classica "candy bar" da 6,5 pollici e quella completamente aperta da 10 pollici, che offre un'esperienza simile a un tablet. Manca però una modalità intermedia, ossia l'utilizzo con una sola piega aperta, che sarebbe equivalente a un formato simile al Galaxy Z Fold tradizionale.

Hardware e costi a confronto: Huawei Mate XTs vs Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung ha spiegato che l'adozione di una struttura di piega a forma di U non è stata una limitazione ingegneristica, bensì una scelta deliberata legata alla protezione del display interno. La multinazionale ha preferito quindi sacrificare una modalità d'uso pur di garantire una maggiore resistenza a graffi e urti, soprattutto considerando il prezzo premium previsto per il Galaxy Z TriFold, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.500 dollari.

Huawei Mate XTs | Fonte: WCCFTECH

D'altro canto, quando si tratta di hardware puro, il TriFold di Samsung supera il Mate XTs. Il nuovo modello è equipaggiato con il chip Snapdragon 8 Elite, una soluzione che offre prestazioni di alto livello sia in ambito grafico sia in ambito computazionale.