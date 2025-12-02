0

Le RTX 50 crescono nel nuovo sondaggio hardware di Steam, la 5070 supera la 4070

Il nuovo sondaggio di Steam ha svelato che le GPU della famiglia RTX 50 sono in crescita, con la 5070 che vede un'adozione sempre maggiore tra i giocatori.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/12/2025
Il logo di Steam

Steam ha pubblicato i risultati del suo ultimo sondaggio hardware, relativo a novembre 2025, da cui si apprende che le GPU della famiglia RTX 50 sono in crescita e che le RTX 5070 sono più popolari delle RTX 4070, per via del rapporto qualità / prezzo considerato superiore rispetto a quello delle GPU della generazione precedente.

Chi cresce e chi no

Parlando di quote di mercato, almeno tra i giocatori di Steam, NVIDIA risulta adottata dal 73,83% dei giocatori, con AMD che rimane al secondo posto con il 18.05% e Intel al terzo con il 7,74%.

I risultati generali dell'ultimo sondaggio di Steam
I risultati generali dell'ultimo sondaggio di Steam

Parlando di VRAM, la soluzione più diffusa è di 8GB, con una quota del 33,336% (-0,10%), seguono i 12GB al 19,22%, cresciuti dello 0,25%, quindi le GPU con 16GB, arrivate all'8,13%.

L'elenco delle GPU
L'elenco delle GPU

Per quanto riguarda la top 10 delle GPU, la RTX 4060 Laptop è in prima posizione con il 4,44%, seguita da RTX 3060, RTX 4060, RTX 3050, GTX 1650, RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Laptop e dalle GPU Radeon di AMD, che complessivamente hanno raggiunto una quota del 2,24%.

GeForce NOW Thursday: nuovi giochi e prestazioni next-gen grazie alla potenza RTX 5080 GeForce NOW Thursday: nuovi giochi e prestazioni next-gen grazie alla potenza RTX 5080

La RTX 5070 si trova in undicesima posizione, con un +0,35% rispetto ai rilevamenti precedenti, che le hanno fatto raggiungere il 2,23%. Per confronto, la RTX 4070 è ferma al 2,16%.

Per quanto riguarda i processori, Intel è al 56,44%, mentre AMD è al 43,56%, con la velocità più adottata che è quella tra i 2.3 e i 2.69 Ghz. La quantità di RAM più installata è di 16GB, mentre la risoluzione più usata è 1920 x 1080 (52,83%). Il visore VR più utilizzato è il Meta Quest 3, mentre il sistema operativo in testa è Windows 11 a 64-bit.

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le RTX 50 crescono nel nuovo sondaggio hardware di Steam, la 5070 supera la 4070