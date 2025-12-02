Le RTX 50 crescono nel nuovo sondaggio hardware di Steam, la 5070 supera la 4070

Steam ha pubblicato i risultati del suo ultimo sondaggio hardware, relativo a novembre 2025, da cui si apprende che le GPU della famiglia RTX 50 sono in crescita e che le RTX 5070 sono più popolari delle RTX 4070, per via del rapporto qualità / prezzo considerato superiore rispetto a quello delle GPU della generazione precedente.

Chi cresce e chi no

Parlando di quote di mercato, almeno tra i giocatori di Steam, NVIDIA risulta adottata dal 73,83% dei giocatori, con AMD che rimane al secondo posto con il 18.05% e Intel al terzo con il 7,74%.

I risultati generali dell'ultimo sondaggio di Steam

Parlando di VRAM, la soluzione più diffusa è di 8GB, con una quota del 33,336% (-0,10%), seguono i 12GB al 19,22%, cresciuti dello 0,25%, quindi le GPU con 16GB, arrivate all'8,13%.

L'elenco delle GPU

Per quanto riguarda la top 10 delle GPU, la RTX 4060 Laptop è in prima posizione con il 4,44%, seguita da RTX 3060, RTX 4060, RTX 3050, GTX 1650, RTX 4060 Ti, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Laptop e dalle GPU Radeon di AMD, che complessivamente hanno raggiunto una quota del 2,24%.

La RTX 5070 si trova in undicesima posizione, con un +0,35% rispetto ai rilevamenti precedenti, che le hanno fatto raggiungere il 2,23%. Per confronto, la RTX 4070 è ferma al 2,16%.

Per quanto riguarda i processori, Intel è al 56,44%, mentre AMD è al 43,56%, con la velocità più adottata che è quella tra i 2.3 e i 2.69 Ghz. La quantità di RAM più installata è di 16GB, mentre la risoluzione più usata è 1920 x 1080 (52,83%). Il visore VR più utilizzato è il Meta Quest 3, mentre il sistema operativo in testa è Windows 11 a 64-bit.