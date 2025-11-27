GeForce NOW Thursday: nuovi giochi e prestazioni next-gen grazie alla potenza RTX 5080

Questa evoluzione consolida GeForce NOW come una delle piattaforme più avanzate nel panorama del cloud gaming , offrendo agli utenti un sistema che riduce al minimo la distanza tra gioco locale e streaming da remoto.

GeForce NOW compie un nuovo salto generazionale nel cloud gaming grazie al completamento del rollout dell'aggiornamento NVIDIA Blackwell RTX , che porta ovunque prestazioni equivalenti alle GPU GeForce RTX 5080 . Con l'attivazione del server di Stoccolma, ultimo tassello necessario a coprire l'intera rete globale, i membri del servizio possono ora godere di un'esperienza di gioco in streaming nettamente migliorata, caratterizzata da prestazioni di livello next-gen, latenza ultra-ridotta e qualità visiva straordinaria potenziata da DLSS 4.

Come ogni settimana, il GFN Thursday porta con sé una nuova ondata di giochi che entrano a far parte della libreria cloud di GeForce NOW, ora più potente che mai. Tra questi, inoltre, segnaliamo l'ingresso di Phasmophobia che sarà ottimizzato per l'hardware cloud RTX 5080.

9 giochi e prestazioni estreme: tutte le novità della settimana esplosiva di GeForce NOW

L'integrazione dell'architettura Blackwell porta miglioramenti significativi sia nelle prestazioni computazionali sia nell'efficienza energetica , rendendo possibile l'esecuzione di titoli complessi con una fluidità eccezionale anche su dispositivi modesti.

I nuovi giochi introdotti con l'ultimo GeForce Now Thursday

Questa settimana arrivano sette nuovi titoli (oltre al già citato Phasmophobia), immediatamente giocabili su qualsiasi dispositivo:

Of Ash and Steel (nuova uscita su Steam, 24 novembre, compatibile RTX 5080)

(nuova uscita su Steam, 24 novembre, compatibile RTX 5080) Kill It With Fire (Xbox, tramite PC Game Pass, 25 novembre)

(Xbox, tramite PC Game Pass, 25 novembre) Project Motor Racing (nuova uscita su Steam, 25 novembre)

(nuova uscita su Steam, 25 novembre) Brotato (Steam)

(Steam) Cricket 26 (Steam)

(Steam) GODBREAKERS (Steam)

(Steam) Zero Hour (Epic Games Store)

L'espansione costante della libreria e l'arrivo di titoli ottimizzati per le nuove GPU cloud confermano l'impegno di NVIDIA nel mantenere GeForce NOW competitivo e sempre al passo con le esigenze dei gamer moderni. Siete soddisfatti di queste novità? Fatecelo sapere con un commento nell'apposita sezione sottostante.