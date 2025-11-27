0

La GPU PNY GeForce RTX 5070 12 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la scheda video PNY GeForce RTX 5070 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 29%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/11/2025
Scheda video PNY GeForce RTX 5070

Su Amazon è disponibile la scheda video PNY GeForce RTX 5070 a 575 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 605,93 €, e il prezzo consigliato di 809 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche della scheda video PNY GeForce RTX 5070

Si tratta in questo caso della scheda video RTX 5070 OC ARGB potenziata con il DLSS 4 di NVIDIA, l'architettura Blackwell e un ray-tracing completo, per un'esperienza altamente immersiva e convincente. Troviamo inoltre 2325 MHz di core clock e 2685 MHz di boost clock, in modo da soddisfare anche i giochi più impegnativi, oltre a 12 GB di memoria GDDR7 (192 bit), 6144 core di elaborazione CUDA e fino a 672 GB/sec di larghezza di banda della memoria.

PNY GeForce RTX 5070
PNY GeForce RTX 5070

Lato connettività troviamo uscite DisplayPort e HDMI, mentre con il software VelocityX potrai ottenere il pieno controllo della scheda grafica per massimizzarne le prestazioni, oltre che per personalizzare l'illuminazione RGB.

