La GPU PNY GeForce RTX 5070 12 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Caratteristiche della scheda video PNY GeForce RTX 5070
Si tratta in questo caso della scheda video RTX 5070 OC ARGB potenziata con il DLSS 4 di NVIDIA, l'architettura Blackwell e un ray-tracing completo, per un'esperienza altamente immersiva e convincente. Troviamo inoltre 2325 MHz di core clock e 2685 MHz di boost clock, in modo da soddisfare anche i giochi più impegnativi, oltre a 12 GB di memoria GDDR7 (192 bit), 6144 core di elaborazione CUDA e fino a 672 GB/sec di larghezza di banda della memoria.
Lato connettività troviamo uscite DisplayPort e HDMI, mentre con il software VelocityX potrai ottenere il pieno controllo della scheda grafica per massimizzarne le prestazioni, oltre che per personalizzare l'illuminazione RGB.