PlayStation Plus ha perso due giochi a sorpresa e aumentano quelli che lasciano il catalogo a dicembre

A fronte di nuove introduzioni interessanti, bisogna registrare anche diverse defezioni dal PlayStation Plus, dal cui catalogo a quanto pare sono stati rimossi a sorpresa altri due giochi senza particolari comunicazioni precedenti, mentre aumentano i titoli che dovrebbero lasciare il servizio a dicembre.
Cominciamo con i due giochi che sono misteriosamente scomparsi dal catalogo, perché si tratta anche di due titoli piuttosto noti e apprezzati: sono Spirit of the North: Enhanced Edition and Totally Reliable Delivery Service, la cui rimozione non è stata anticipata da alcun avviso ma che in effetti non risultano più nel servizio Plus.
Può darsi che si tratti di un errore e i due giochi vengano ripristinati nelle prossime ore, ma non sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere, considerando che qualche disguido nella comunicazione sui giochi in scadenza è probabile.
Una lista aggiornata
PlayStation Plus, d'altra parte, non segue una comunicazione molto precisa per quanto riguarda le uscite dal catalogo, motivo per il quale non stupisce che anche la lista dei giochi che abbandoneranno il servizio a dicembre nel frattempo è cresciuta rispetto all'ultimo resoconto.
Avevamo già visto i giochi che dovrebbero lasciare PlayStation Plus a dicembre, ma a quelli già noti se ne aggiunge un altro, ovvero 11-11 Memories Retold, di Bandai Namco.
Ecco dunque l'elenco aggiornato dei giochi che lasceranno il catalogo il mese prossimo:
- 11-11 Memories Retold
- Forspoken
- Battlefield 2042
- Grand Theft Auto III
- Sonic Frontiers
- Surviving Mars
- Star Trek: Bridge Crew
- Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
- Firefighting Simulator: The Squad
- Arcade Paradise VR
Questi dovrebbero uscire di scena il 16 dicembre, ma a questo punto possiamo aggiungerci probabilmente anche Spirit of the North: Enhanced Edition and Totally Reliable Delivery Service, che evidentemente sono stati rimossi con un certo anticipo.