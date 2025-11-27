PlayStation Plus ha perso due giochi a sorpresa e aumentano quelli che lasciano il catalogo a dicembre

A fronte di nuove introduzioni interessanti, bisogna registrare anche diverse defezioni dal PlayStation Plus, dal cui catalogo a quanto pare sono stati rimossi a sorpresa altri due giochi senza particolari comunicazioni precedenti, mentre aumentano i titoli che dovrebbero lasciare il servizio a dicembre.

Cominciamo con i due giochi che sono misteriosamente scomparsi dal catalogo, perché si tratta anche di due titoli piuttosto noti e apprezzati: sono Spirit of the North: Enhanced Edition and Totally Reliable Delivery Service, la cui rimozione non è stata anticipata da alcun avviso ma che in effetti non risultano più nel servizio Plus.

Può darsi che si tratti di un errore e i due giochi vengano ripristinati nelle prossime ore, ma non sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere, considerando che qualche disguido nella comunicazione sui giochi in scadenza è probabile.