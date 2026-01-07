Sea of Stars è scontatissimo su Instant Gaming: tuffati in questo fantastico JRPG in pixel art

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Sea of Stars che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 65% per un costo totale e finale d'acquisto di 15,71€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Sea of Stars nasce con l'obiettivo di ri-modernizzare il classico RPG a turni senza rinunciare al fascino intramontabile del genere. Sabotage Studio, dunque, con questa premessa, ha cercato di infondere il proprio tocco creativo in ogni sistema di gioco, combinando
nostalgia e innovazione
in un'esperienza fluida, accessibile e profondamente coinvolgente.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il combattimento a turni viene rivisitato grazie ai colpi a tempo: premendo il tasto azione in sincronia con le animazioni si aumenta il danno inflitto e si riducono quelli subiti. A questo si aggiungono combo tra più personaggi, sistemi di potenziamento e il meccanismo dei "lock", che permette di contrastare le abilità nemiche usando tipi di danno specifici mentre gli avversari canalizzano attacchi devastanti.
L'esplorazione è altrettanto dinamica. I giocatori possono nuotare, arrampicarsi, saltare, superare ostacoli e muoversi liberamente in un mondo continuo. Per saperne di più dai un'occhiata alla nostra recensione. La storia è strutturata ad archi narrativi che alternano momenti epici, ironici ed emotivi. Qui la nostra recensione.