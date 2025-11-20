9 giochi e prestazioni estreme: tutte le novità della settimana esplosiva di GeForce NOW

GeForce NOW continua a spingere il cloud gaming verso nuovi livelli di qualità e prestazioni, rendendo possibile un'esperienza di gioco di fascia alta su praticamente qualsiasi dispositivo. Con l'imminente completamento dell'aggiornamento alla tecnologia NVIDIA Blackwell, il servizio si prepara a offrire prestazioni paragonabili a quelle di una GPU GeForce RTX 5080, ma interamente dal cloud.
Questo significa frame rate elevatissimi, modalità competitive con refresh fino a 360 fps, latenza drasticamente ridotta e uno streaming dalla qualità cinematografica, capace di ridefinire il concetto stesso di fedeltà visiva nel gaming su cloud.
Ricompense e nuovi giochi su GeForce NOW
Per celebrare la distribuzione globale dei server RTX 5080, NVIDIA sta preparando nuove ricompense, concorsi dedicati e ancora più titoli da giocare su GeForce NOW. A partire da questo GFN Thursday, gli utenti possono ottenere reward in-game per Borderlands 4 e Guild Wars 2, ampliando così il valore dell'esperienza offerta dal servizio.
Gli utenti Chromebook possono iniziare subito grazie al GeForce NOW Chromebook Fast Pass, che consente di accedere allo streaming immediatamente, senza attese e senza pubblicità. Un modo perfetto per avvicinarsi al cloud gaming di alta qualità senza dover acquistare hardware costoso.
L'elenco dei 9 nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW
Questa settimana arrivano 9 nuovi giochi nel cloud, tra cui l'attesissimo Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy di Capcom. E non è tutto: Star Wars Outlaws è ora completamente ottimizzato per le prestazioni della piattaforma GeForce RTX 5080, garantendo un livello di dettaglio e fluidità senza precedenti. Ecco i giochi in arrivo:
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Steam, 18 novembre)
- Long Drive North (Steam, 18 novembre)
- Demonschool (Steam, 19 novembre)
- Moonlighter 2: The Endless Vault (Steam, Xbox, Game Pass, 20 novembre)
- Monsters Are Coming! Rock & Road (Steam, Xbox, Game Pass, 20 novembre)
- Prologue: Go Wayback! (Steam, dal 20 novembre)
- The Crew Motorfest (Xbox, PC Game Pass, 20 novembre)
- Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Steam)
- Sacred 2 Remaster (Steam)
- Star Wars Outlaws (Steam, Ubisoft Connect - titolo RTX 5080-ready)
Fateci sapere che cosa ne pensate di questa line-up e delle novità di questo giovedì!