9 giochi e prestazioni estreme: tutte le novità della settimana esplosiva di GeForce NOW

Per celebrare la distribuzione globale dei server RTX 5080 , NVIDIA sta preparando nuove ricompense, concorsi dedicati e ancora più titoli da giocare su GeForce NOW . A partire da questo GFN Thursday, gli utenti possono ottenere reward in-game per Borderlands 4 e Guild Wars 2 , ampliando così il valore dell'esperienza offerta dal servizio.

L'elenco dei 9 nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW

Questa settimana arrivano 9 nuovi giochi nel cloud, tra cui l'attesissimo Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy di Capcom. E non è tutto: Star Wars Outlaws è ora completamente ottimizzato per le prestazioni della piattaforma GeForce RTX 5080, garantendo un livello di dettaglio e fluidità senza precedenti. Ecco i giochi in arrivo:

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Steam, 18 novembre)

(Steam, 18 novembre) Long Drive North (Steam, 18 novembre)

(Steam, 18 novembre) Demonschool (Steam, 19 novembre)

(Steam, 19 novembre) Moonlighter 2: The Endless Vault (Steam, Xbox, Game Pass, 20 novembre)

(Steam, Xbox, Game Pass, 20 novembre) Monsters Are Coming! Rock & Road (Steam, Xbox, Game Pass, 20 novembre)

(Steam, Xbox, Game Pass, 20 novembre) Prologue: Go Wayback! (Steam, dal 20 novembre)

(Steam, dal 20 novembre) The Crew Motorfest (Xbox, PC Game Pass, 20 novembre)

(Xbox, PC Game Pass, 20 novembre) Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Steam)

(Steam) Sacred 2 Remaster (Steam)

(Steam) Star Wars Outlaws (Steam, Ubisoft Connect - titolo RTX 5080-ready)

