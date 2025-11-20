POCO F8 Ultra: trapelano immagini e specifiche del top di gamma che avrà audio Bose e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Il POCO F8 Ultra emerge in un importante leak con immagini e specifiche complete: spiccano il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 e l'audio Bose.

La serie POCO F8 sta per fare il suo debutto ufficiale e, come spesso accade prima dei grandi annunci, i rumor hanno iniziato a circolare con intensità crescente. A soli pochi giorni dalla presentazione prevista per il 26 novembre a Bali, l'insider Sudhanshu Ambhore ha pubblicato immagini e specifiche dettagliate del modello di punta. Il nuovo POCO F8 Ultra sarà uno smartphone che punta a collocarsi tra i top di gamma del 2025 con caratteristiche tecniche di alto livello e alcune sorprese inaspettate.

Design e audio del nuovo POCO F8 Ultra Dal punto di vista estetico, POCO F8 Ultra adotta un design moderno e pulito. Il frontale è dominato da un ampio display con cornici sottili e simmetriche, mentre la fotocamera frontale è integrata in un foro centrale. Il telaio in metallo conferisce solidità e un aspetto premium; uno dei lati lunghi è completamente privo di tasti, mentre sull'altro trovano posto il tasto di regolazione del volume e il pulsante di accensione. La parte superiore ospita un microfono, mentre il lato inferiore integra la porta USB-C e le griglie per altoparlante e microfoni. Il comparto audio rappresenta uno degli elementi più distintivi. Sul retro, accanto al modulo fotografico spicca infatti il logo "Sound by Bose", confermando una collaborazione con il celebre marchio audio. È possibile che il design circolare con forellini indichi la presenza di un altoparlante aggiuntivo, a supporto di un sistema audio avanzato rispetto agli standard della categoria.