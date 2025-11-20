In generale, che la colonna sonora dello straordinario RPG sviluppato da Sandfall Interactive fosse notevole era ben chiaro fin dal debutto del gioco, forte di un comparto artistico di eccellente qualità - tanto sul piano visivo quanto su quello sonoro.

Di recente, infatti, Testard ha ricevuto il WSA Game Music Award e il suo lavoro su Clair Obscur: Expedition 33 ha permetto al gioco di dominare le classifiche Billboard Classical per ben dieci settimane.

Alice Duport-Percier, la cantante del brano Lumiere di Clair Obscur: Expedition 33 , sta avendo grande successo negli USA , dove figura al momento come la quarta artista francese più ascoltata nel corso del 2025.

Sono in arrivo importanti riconoscimenti?

Come abbiamo visto nelle scorse ore, Clair Obscur: Expedition 33 è stato il gioco con più nomination ai The Game Awards 2025 e, in particolare, è in lizza per il prestigioso titolo di Game of the Year: vincere quel premio sarebbe davvero qualcosa di importante per Sandfall.

Tornando invece alla colonna sonora, il gioco è risultato clamorosamente assente dalle nomination ai Grammy per la categoria Best Soundtrack, nonostante i grandi apprezzamenti da parte di pubblico e critica: una mancanza che gli autori sperano di colmare presto, in qualche modo.