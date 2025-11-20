Alice Duport-Percier, la cantante del brano Lumiere di Clair Obscur: Expedition 33, sta avendo grande successo negli USA, dove figura al momento come la quarta artista francese più ascoltata nel corso del 2025.
Il merito va naturalmente attribuito alle decine di milioni di streaming della canzone scritta da Lorien Testard, che gli utenti americani hanno ascoltato tramite le diverse piattaforme digitali, confermando il talento del compositore francese, già noto al pubblico.
Di recente, infatti, Testard ha ricevuto il WSA Game Music Award e il suo lavoro su Clair Obscur: Expedition 33 ha permetto al gioco di dominare le classifiche Billboard Classical per ben dieci settimane.
In generale, che la colonna sonora dello straordinario RPG sviluppato da Sandfall Interactive fosse notevole era ben chiaro fin dal debutto del gioco, forte di un comparto artistico di eccellente qualità - tanto sul piano visivo quanto su quello sonoro.
Sono in arrivo importanti riconoscimenti?
Come abbiamo visto nelle scorse ore, Clair Obscur: Expedition 33 è stato il gioco con più nomination ai The Game Awards 2025 e, in particolare, è in lizza per il prestigioso titolo di Game of the Year: vincere quel premio sarebbe davvero qualcosa di importante per Sandfall.
Tornando invece alla colonna sonora, il gioco è risultato clamorosamente assente dalle nomination ai Grammy per la categoria Best Soundtrack, nonostante i grandi apprezzamenti da parte di pubblico e critica: una mancanza che gli autori sperano di colmare presto, in qualche modo.