Clair Obscur: Expedition 33 primo anche nella classifica degli album di musica classica di Billboard

Ormai dovrebbe essere abbastanza chiaro che Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei giochi più amati tra quelli lanciati nel 2025, con milioni di copie vendute nel giro di pochi giorni e tante lodi piovute da ogni parte: da giocatori, critici e perfino dal presidente francese . A quanto pare, oltre al gioco in sé, a piacere molto è anche la colonna sonora , composta da Lorien Testard, con la partecipazione di Alice Duport-Percier, che ha raggiunto la prima posizione della classifica degli album di musica classica di Billboard , nonché di quella degli album crossover.

Primo nel mondo

Come saprete, le classifiche di Billboard riflettono la popolarità globale della musica, con i suoi dati che sono basati sulle vendite e sullo streaming dei pezzi.

Proprio la colonna sonora è uno dei punti di forza di Clair Obscur: Expedition 33, che contribuisce non poco a creare l'atmosfera cupa e malinconica di cui è permeato il gioco, come se fosse una parte integrante della storia che viene raccontata.

Le prime posizioni di Billboard

Stando ai dati di Billboard, la tracce della colonna sonora del titolo di Sandfall, formata da più di 154 pezzi per 8 ore di musica, sono state ascoltate in streaming più di 18 milioni di volte dal 24 aprile 2025, il giorno del lancio.

Lorien Testard ha voluto ringraziare tutti per il successo della colonna sonora: "Grazie dal più profondo dei nostri cuori. Condividere con voi quest'avventura è una gioia indimenticabile. Grazie per aver giocato e aver fatto avverare i nostri sogni."

La colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33 è acquistabile in formato digitale oppure ascoltabile in streaming. Presto Laced Records lancerà un'edizione fisica dell'opera, di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli.