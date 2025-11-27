La nuova PS5 a basso costo ha sfondato in Giappone? Vediamo i nuovi dati di vendita

Arrivano dal Giappone i nuovi dati di vendita per quanto riguarda la settimana tra il 17 e il 23 novembre, e risultano particolarmente interessanti perché potrebbero dare un'idea dell'impatto della nuova PS5 a basso costo lanciata proprio in quei giorni sul mercato giapponese.

Dunque, il nuovo modello di PS5 a costo ribassato ha sfondato in Giappone? In base a questi primi dati non è facile trarre conclusioni anche perché la console è stata presente solo per tre giorni nel periodo preso in considerazione, ma possiamo già vedere un netto miglioramento nell'andamento di PS5 in patria.

PS5 ha totalizzato oltre 37.000 unità vendute per quanto riguarda tutti i modelli presenti sul mercato giapponese, laddove la settimana precedente era rimasta ben sotto le 10.000 unità vendute.