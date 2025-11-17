Sony è conscia della crisi di PlayStation 5 in Giappone e vuole correre ai ripari

È il presidente di SIE Hideaki Nishino l'artefice delle ultime mosse di Sony in Giappone, per tentare di rilanciare PlayStation 5 tra il pubblico locale, cercando un'inversione di tendenza netta rispetto agli scorsi anni. Le sue dichiarazioni arrivano a margine dell'annuncio di una versione della console dal prezzo tagliato in patria, che ha spiazzato moltissimi. In realtà compagnia sta seguendo un piano preciso, per non rendere PlayStation più marginale di quanto non sia già tra i giapponesi.

Colpa di Mario!

L'annuncio di una PS5 economica per il pubblico giapponese è stato dato durante il recente State of Play dedicato ai giochi sviluppati in oriente in arrivo sulla console. La decisione del taglio di prezzo è in realtà legata al lancio di Nintendo Switch 2: i dirigenti Sony hanno deciso di seguire quanto fatto da Nintendo con la sua console, che in Giappone ha un prezzo inferiore rispetto al resto del mondo. Il piano è stato elaborato in appena quattro mesi, quindi.

Nishino, il CEO di SIE

La riduzione di prezzo è molto rischiosa, a quanto pare, con Sony che starebbe vendendo PS5 in perdita. Il problema è che mentre le vendite globali di PlayStation crescono, il brand sta perdendo quote in Giappone. Stando a quanto riportato, all'interno di SIE la situazione era vista come accettabile, come se il mercato giapponese non fosse poi così rilevante.

A percepire gli enormi rischi derivanti dal declino del marchio PlayStation in patria è stato il presidente Nishino, che ha condiviso il suo senso di urgenza con il team giapponese. La sua linea pare aver prevalso, tanto che abbiamo già visto le prime mosse tese a riprendersi fette del mercato giapponese. Vedremo se ci sarà altro in futuro.