Annunciato l'Xbox Partner Preview, evento dedicato ai giochi di terze parti in arrivo su Xbox

Microsoft ha annunciato il nuovo Xbox Partner Preview per giovedì 20 novembre alle 19:00 (ora italiana). Si tratta di un evento dedicato ai giochi di terze parti in uscita su Xbox. Includerà notizie sui prossimi titoli di IO Interactive, Tencent e THQ Nordic, oltre a nuove rivelazioni e annunci relativi a Game Pass, il servizio in abbonamento della compagnia.

Il programma dell'evento

Microsoft è stata molto precisa nel delineare i contenuti dell'evento: "mostreremo un primo sguardo esclusivo ai contenuti in arrivo per 007 First Light, un elettrizzante trailer di gameplay esteso dell'imminente Tides of Annihilation, e una nuova anteprima di Reanimal, la nuova avventura horror dal creatore di Little Nightmares, oltre ad altri grandi giochi in arrivo su Xbox console, Xbox su PC e Xbox Game Pass."

La grafica di annuncio dell'evento

È stato annunciato anche che tutti i giochi presenti all'Xbox Partner Preview saranno Xbox Play Anywhere, il che significa saranno giocabili su console, PC e dispositivi portatili supportati, possedendo una sola copia del gioco.

Jennifer English, che interpreta Gwendolyn, la protagonista di Tides of Annihilation, sarà la voce narrante dello show. L'evento sarà trasmesso in digitale e noi di Multiplayer.it lo seguiremo e commenteremo in diretta per voi.

Microsoft ha anche annunciato che saranno disponibili sottotitoli in tempo reale nelle seguenti lingue: cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, spagnolo castigliano e spagnolo messicano.

Sarà inoltre disponibile una versione con Audio Descriptions (AD) in inglese sul canale YouTube di Xbox, e una versione con American Sign Language (ASL) sia su YouTube che sul canale Twitch /XboxASL.