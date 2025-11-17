12

Annunciato l'Xbox Partner Preview, evento dedicato ai giochi di terze parti in arrivo su Xbox

Come ampiamente vociferato, Microsoft ha annunciato l'Xbox Partner Preview, in cui presenterà i giochi di terze parti in arrivo su Xbox.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/11/2025
007 in 007 First Light

Microsoft ha annunciato il nuovo Xbox Partner Preview per giovedì 20 novembre alle 19:00 (ora italiana). Si tratta di un evento dedicato ai giochi di terze parti in uscita su Xbox. Includerà notizie sui prossimi titoli di IO Interactive, Tencent e THQ Nordic, oltre a nuove rivelazioni e annunci relativi a Game Pass, il servizio in abbonamento della compagnia.

Il programma dell'evento

Microsoft è stata molto precisa nel delineare i contenuti dell'evento: "mostreremo un primo sguardo esclusivo ai contenuti in arrivo per 007 First Light, un elettrizzante trailer di gameplay esteso dell'imminente Tides of Annihilation, e una nuova anteprima di Reanimal, la nuova avventura horror dal creatore di Little Nightmares, oltre ad altri grandi giochi in arrivo su Xbox console, Xbox su PC e Xbox Game Pass."

La grafica di annuncio dell'evento
La grafica di annuncio dell'evento

È stato annunciato anche che tutti i giochi presenti all'Xbox Partner Preview saranno Xbox Play Anywhere, il che significa saranno giocabili su console, PC e dispositivi portatili supportati, possedendo una sola copia del gioco.

DUSK arriva su Xbox Series X|S: il boomer shooter è disponibile in Play Anywhere DUSK arriva su Xbox Series X|S: il boomer shooter è disponibile in Play Anywhere

Jennifer English, che interpreta Gwendolyn, la protagonista di Tides of Annihilation, sarà la voce narrante dello show. L'evento sarà trasmesso in digitale e noi di Multiplayer.it lo seguiremo e commenteremo in diretta per voi.

Microsoft ha anche annunciato che saranno disponibili sottotitoli in tempo reale nelle seguenti lingue: cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, spagnolo castigliano e spagnolo messicano.

Sarà inoltre disponibile una versione con Audio Descriptions (AD) in inglese sul canale YouTube di Xbox, e una versione con American Sign Language (ASL) sia su YouTube che sul canale Twitch /XboxASL.

#Microsoft
Segnalazione Errore
