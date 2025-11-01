DUSK arriva su Xbox Series X|S: il boomer shooter è disponibile in Play Anywhere

Dopo l'ottima accoglienza su PC, Nintendo Switch e PS4, DUSK arriva in questi giorni anche su Xbox Series X|S, attraverso una nuova edizione che supporta il programma Play Anywhere e consente dunque di condividere progressi e acquisto tra Microsoft Store e Xbox.
Il gioco è disponibile già ora al prezzo di 19,99€, portando la sua dose di azione in vecchio stile anche sulle console Microsoft dopo il lancio in accesso anticipato iniziato nel gennaio del 2018 e la successiva uscita in versione completa, seguita poi dall'arrivo su Nintendo Switch nell'ottobre del 2021 e su PS4 nell'ottobre del 2023.
DUSK è uno sparatutto in prima persona che riprende precisamente lo stile classico del genere, con una grafica "low poly" stilizzata ma dal notevole impatto, tutto impostato sul gameplay veloce e un notevole livello di sfida.
Uno sparatutto da vecchia scuola
DUSK è caratterizzato da un'atmosfera particolarmente oscura, mettendoci alle prese con un'invasione di forse maligne derivate da un misterioso culto che è emerso sulla Terra.
"Combatti contro un'orda di mistici cultisti, militanti posseduti e forze ancora più oscure mentre cerchi di scoprire cosa si nasconde sotto la superficie terrestre in questo sparatutto in prima persona dal gusto retrò", si legge nella descrizione.
La Campagna è composta da tre episodi distinti, realizzati a mano in pieno stile anni '90, che propongono diverse ambientazioni e nemici da combattere ma tutti decisamente inquietanti.
"Con un vasto arsenale di armi letali tra cui falci, spade, balestre, fucili, fucili a doppia canna e incredibilmente necessari lanciagranate e lanciarazzi, DUSK offre un'azione retrò senza compromessi dall'inizio alla fine".
Oltre alla campagna principale, DUSK offre anche una modalità Sopravvivenza infinita, che ci mette al centro dell'azione contro ondate di nemici spietati.