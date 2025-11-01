DUSK arriva su Xbox Series X|S: il boomer shooter è disponibile in Play Anywhere

Dopo l'ottima accoglienza su PC, Nintendo Switch e PS4, DUSK arriva in questi giorni anche su Xbox Series X|S, attraverso una nuova edizione che supporta il programma Play Anywhere e consente dunque di condividere progressi e acquisto tra Microsoft Store e Xbox.

Il gioco è disponibile già ora al prezzo di 19,99€, portando la sua dose di azione in vecchio stile anche sulle console Microsoft dopo il lancio in accesso anticipato iniziato nel gennaio del 2018 e la successiva uscita in versione completa, seguita poi dall'arrivo su Nintendo Switch nell'ottobre del 2021 e su PS4 nell'ottobre del 2023.

DUSK è uno sparatutto in prima persona che riprende precisamente lo stile classico del genere, con una grafica "low poly" stilizzata ma dal notevole impatto, tutto impostato sul gameplay veloce e un notevole livello di sfida.