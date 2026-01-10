0

Questa avventura narrativa è gratis su Steam e ha il 100% di recensioni positive

Everyday Devil è un'avventura narrativa gratuita, che sta raccogliendo i favori del pubblico su Steam, dove ha il 100% di recensioni positive.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/01/2026
Una delle creature di Everyday Devil

È arrivato il weekend e, se non avete niente di interessante da giocare, vi farà piacere scaricare Everyday Devil da Steam, che sta piacendo davvero tantissimo a chi lo ha provato, visto che ha il 100% di recensioni positive.

Si tratta di una breve avventura narrativa, introspettiva e profonda, che affronta dei temi molto duri.

Un'avventura profonda

Interessante anche la descrizione ufficiale, che si rivolge direttamente al giocatore:

Una creatura con molte teste di Everyday Devil
Una creatura con molte teste di Everyday Devil

"Ah, cosa può fare un diavolo ai giorni nostri...
Ripensando al passato, non sono sicuro di aver imparato qualcosa.
Ma c'era davvero qualcosa da imparare?
Che tu possa essere il mio giudice, giuria e boia, caro giocatore, mentre ti avventuri nella mia mente e nella mia vita.
Tra i miei errori e le mie disgrazie.
Benvenuto nella mia quotidianità~"

Ma cosa racconta Everyday Devil? Si tratta di un breve gioco narrativo lineare che ruota attorno a frammenti della vita di un demone qualunque, in cui si cammina e si parla tra i frantumi della sua memoria, che possono variare stilisticamente a seconda del suo stato d'animo.

"È un mondo strano, pieno di oscurità.
Ma per lui è solo la vita di tutti i giorni.
Spero che tu possa capirlo."

A questo punto non vi resta che andare sulla pagina Steam di Everyday Devil e scaricarlo.

