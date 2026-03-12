THQ Nordic ha lanciato dei saldi su Steam, con sconti su Remnant 2, Titan Quest 2 e tanti altri

Durante il periodo indicato sarà possibile portare a casa diversi giochi a prezzi scontati, appartenenti a generi molto diversi, che vanno dall'intrattenimento per famiglie agli action, passando per giochi di ruolo, strategici, simulatori e titoli di guida.

THQ Nordic ha lanciato una tornata di saldi su Steam in vista della primavera e delle festività pasquali. La campagna di sconti è iniziata il 12 marzo 2026 e durerà complessivamente due settimane, articolandosi in due fasi: una pre-Spring Sale dal 12 al 19 marzo e la Spring Sale vera e propria dal 19 al 26 marzo, con conclusione prevista alle 18:00 del 26 marzo.

Le offerte

Ma visto che siamo qui, vediamo qualche offerta. Nel segmento platform e giochi per famiglie, sono in offerta titoli come Trine 5: A Clockwork Conspiracy, scontato del 60%, Disney Epic Mickey: Rebrushed con il 50% di sconto e SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide con il 33%.

Per gli appassionati di azione e avventura ci sono invece: Remnant: From the Ashes al 90% di sconto, il prezzo più basso mai registrato per il gioco, mentre Remnant II è scontato del 75%. Tra le altre offerte figurano anche Destroy All Humans! con l'80% di sconto e South Park: Snow Day! con il 67%.

Altri giochi in offerta sono: Biomutant e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sono entrambi scontati del 75%, mentre Titan Quest II è disponibile con una riduzione del 20%. SpellForce: Conquest of Eo ha uno sconto del 75%, Jagged Alliance 3 del 70%, Last Train Home del 67% e The Guild 3 dell'80%.

Infine, anche la categoria sport e simulazione vede alcune offerte interessanti, come MX vs ATV Legends con il 75% di sconto, Wreckreation al 40% e Wreckfest 2 con il 20%.

A questo punto non vi resta che andare sulla pagina dell'editore su Steam e fare i vostri acquisti.