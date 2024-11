Dopo anni che la serie Farming Simulator miete successi su successi, vendendo milioni di copie, c'è ancora chi si chiede come sia possibile divertirsi guidando trattori o arando campi. La verità è che Giants Software ha trovato una formula che funziona davvero bene , basata sulla bontà della simulazione dell'attività in sé e sulla ricostruzione certosina delle macchine agricole dei marchi più noti, che pare arrivino addirittura a pagare per essere inclusi nel gioco . In tanti sarebbero stupiti di sapere quante persone seguono l'evoluzione della tecnologia dedicata all'agricoltura, non solo per questioni lavorative, e conoscono a menadito le specifiche tecniche di ogni mezzo.

Continuità totale

Abbiamo ereditato una fattoria ben avviata da nostro nonno e ora dobbiamo riuscire a gestirla e farla prosperare. Come? Con il duro lavoro. Questa è praticamente tutta la trama che fa da sfondo a Farming Simulator 25, di cui ci si dimentica nell'istante esatto in cui si inizia a esplorare l'area alla ricerca dei mezzi disponibili e di cose da fare. Rispetto ai capitoli precedenti l'interazione con i personaggi non giocanti che popolano il mondo di gioco è stata leggermente arricchita e ci sono più missioni. In particolare c'è qualche dialogo in più, ma non aspettatevi niente che vi distragga dal vero obiettivo del buon fattore: coltivare i campi e allevare bestiame per avere prodotti da vendere sul mercato, creando filiere commerciali che ci rendano ricchi e ci permettano di allargare il nostro giro di affari.

Uno dei personaggi non giocanti di Farming Simulator 2025

Le cose da fare sono effettivamente molte ma, conoscendo bene la serie, non abbiamo avuto grosse difficoltà a iniziare, visto che, più o meno, i Farming Simulator oppongono tutti le stesse sfide. Anzi, in un certo senso ci siamo trovati subito a casa, il che non è necessariamente un bene. Del resto dal capitolo precedente è passato circa un anno e mezzo, quindi non era lecito attendersi rivoluzioni. Comunque sia, fatto il punto della situazione, abbiamo iniziato a prendere le nostre decisioni sulla conduzione della fattoria, sapendo più o meno cosa aspettarci.

L'ingresso nei Farming Simulator è generalmente molto complicato, perché si viene lasciati liberi di fare un po' ciò che si vuole, anche a rischio di sprecare risorse e di non avere idea di come muoversi. Certo, sappiamo che dobbiamo coltivare i campi, ma come farlo è un altro paio di maniche, visto che ogni passaggio ha il suo mezzo dedicato e che non si può coltivare come si vuole, ma bisogna studiare i cicli stagionali e i campi di disponibili, per ottimizzare il raccolto. Il fatto che in Farming Simulator 25 valga molta dell'esperienza fatta nei capitoli precedenti, dovrebbe farvi capire che la continuità è davvero totale.

Le nuove mappe sono diverse, con oltretutto un colpo d'occhio notevole in alcuni paesaggi, ma di base l'esperienza quella è, tanto che appena abbiamo potuto, abbiamo affidato i compiti più ripetitivi all'intelligenza artificiale, concentrandoci su quelli che ci interessavano di più e sulla scoperta delle poche novità introdotte. Abbiamo ad esempio gradito l'introduzione di alcuni nuovi eventi atmosferici, che creano varietà in quello che può accadere durante le varie stagioni di semina e raccolto, così come l'avere più colture tra cui scegliere. L'aggiornamento del motore grafico non è male, tra una migliore illuminazione e un arricchimento dei feedback nelle interazioni tra i veicoli e l'ambiente, nonostante i problemi di fluidità di cui parleremo più avanti. Abbiamo avuto modo di vedere nel dettaglio i nuovi veicoli, tutti ricreati alla perfezione, ma non ci aspettavamo di meno visti i lavori precedenti di Giants. Insomma, Farming Simulator 25 fa esattamente ciò che pensavamo avrebbe fatto: migliora il capitolo precedente, cambiando però poco o nulla rispetto a quanto già avevamo giocato.