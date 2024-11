Blood Curse è un gioco di ruolo d'azione italiano di cui potete provare una demo

Hammer Jammers è uno studio di sviluppo italiano formato da cinque appassionati di videogiochi. Ha pubblicato la demo della sua prima fatica: Blood Curse. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione ambientato ai tempi dell'antica Roma, che avrete modo di provare per circa due ore. Il team di sviluppo ci ha avvisati che, per questioni di tempo, la demo è solo in inglese.