Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Pelipper Shiny competitivo con questo codice, ma solo per poco tempo

Game Freak e The Pokémon Company hanno annunciato un nuovo regalo per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questa volta si tratta di un esemplare di Pelipper cromatico per festeggiare la International Championships Pokémon dell'America Latina e pensato appositamente per i match online, visto che si basa sull'esemplare utilizzato da Patrick Connors per vincere la competizione.

Potrete riscattare il Pokémon in questione tramite il codice promozionale "W1DEGUARDLA1C25". Tenete presente che questo regalo sarà disponibile solo per pochi giorni, per la precisione fino al 21 novembre, dunque se siete interessati vi suggeriamo di riscattarlo il prima possibile.