Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto accoglie uno starter di Diamante e Perla

L'evento avrà inizio venerdì 15 novembre e si concluderà il 17 dello stesso mese. Nel caso doveste perdervelo, verrà ripetuto tra il 22 e il 24 novembre. Le regole sono le solite: Torterrà apparirà solo nei raid a sette stelle, avrà un Emblema della Forza Assoluta e potrete catturare un solo esemplare del Pokémon per file di gioco. Il Teratipo sarà fisso quello di elemento Terra.

Il 18 novembre Pokémon Scarlatto e Violetto spegneranno la seconda candelina, ma nel frattempo proseguono i Raid Teracristal , con quello in arrivo questa settimana che avrà come protagonista Torterra , l'evoluzione finale di Turwing, il Pokémon iniziale di tipo Erba di Diamante e Perla e dei remake dei giochi di quarta generazione.

Come funzionano i raid teracristal?

Per chi avesse iniziato da Pokémon Scarlatto e Violetto, i raid Teracristal sono degli eventi a tempo limitato in cui è possibile affrontare avversari temibili e catturare Pokémon speciali con Teratipo raro. Per prendervi parte è necessario collegare Nintendo Switch a Internet e scaricare le notizie del Poképortale dal menu di pausa del gioco.

Torterra

È possibile affrontare i Raid Teracristal in solitaria con il supporto di allenatori guidati dall'IA oppure in compagnia di altri utenti tramite il multiplayer online, ma nel secondo caso precisiamo che è necessario avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva, ecco tutto quello che c'è da sapere sul servizio in abbonamento di Nintendo.