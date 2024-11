Final Fantasy IX per Xbox è disponibile in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming, è possibile acquistare Final Fantasy IX per Xbox One e Series X/S a un prezzo scontato. Originariamente a 21€, ora è disponibile a 8.82€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 10.76€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Final Fantasy IX, ti unisci a Gidan, un giovane ladro con una missione avventurosa: rapire la principessa Garnet. Presto, però, scopre che la principessa stessa è desiderosa di fuggire dal castello.