Clair Obscur Expedition 33 è un GDR a turni ma si ispira a Sekiro, il frenetico gioco d'azione di FromSoftware

Le parole del creative director di

In un'intervista pubblicata sul numero 404 di Edge, il direttore creativo di Clair Obscur: Expedition 33 Guillaume Broche ha parlato del titolo di FromSoftware e di come abbia influenzato lo sviluppo gioco. "Volevo fare un gioco a turni, ma ero anche un po' stufo dei giochi a turni, quindi volevo fare qualcosa di fresco", spiega. "Stavo giocando a Sekiro e mi sono detto: 'Adoro fare i parry. Perché non posso parare nel mio gioco?'."

Broche ha visto molto potenziale in Clair Obscur: Expedition 33, vedendo il parry come un mezzo per rendere i combattimenti a turni più piacevoli per coloro che di solito ne stanno alla larga. "Il mio pensiero è stato: 'se nessuno lo fa, lo faccio io'," spiega il director. "E ho cercato di renderlo più coinvolgente per chi non ama necessariamente i combattimenti a turni, pur mantenendo il nucleo strategico".

Oltre ad aggiungere un elemento in più al combattimento, Broche ritiene che questo garantisce che il giocatore si impegnerà, costringendolo a prestare attenzione alle animazioni degli attacchi. "In Expedition 33 è possibile schivare, parare e, più avanti nel gioco, saltare qualsiasi attacco nemico", afferma Broche. "Si ottiene una sensazione completamente diversa dal combattimento a turni quando si devono leggere le animazioni", costringendovi a rimanere 'super-focalizzati sulla battaglia'.

Vi segnaliamo poi una buona notizia: Clair Obscur: Expedition 33 avrà un prezzo "budget"; vediamo anche la durata approssimativa.