Clair Obscur: Expedition 33 avrà un prezzo "budget", svelata anche la durata approssimativa

Per questo motivo, il prezzo vicino ai 50$ confermato dal team è la sua collocazione considerata ideale dagli sviluppatori, sotto alla nuova soglia di 70$ introdotta in questa generazione dalle produzioni di grosso calibro.

Come riferito dal team in un messaggio pubblicato su X, il gioco si presenta come un progetto di notevole livello, ma lo studio è essenzialmente un indie e anche il prezzo riflette le dimensioni della produzione, che non sono paragonabili a quelle di un tripla A si altissimo profilo.

Clair Obscur: Expedition 33 ha attirato l'attenzione di molte persone con le sue recenti presentazioni, e il team Sandfall Interactive ha voluto chiarire alcuni aspetti del gioco, per quanto riguarda ad esempio il prezzo di questo e la sua potenziale durata , per dare un'idea anche di come si collochi il progetto nel panorama del mercato videoludico.

Sarà un gioco grande ma a regime di indie

Nonostante questo, Clair Obscur: Expedition 33 sarà comunque un titolo ampio, come assicurato dagli sviluppatori, i quali hanno riferito che non c'è alcun compromesso in termini di contenuti, a fronte del prezzo più basso di un tripla A.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A dimostrazione di questo c'è l'affermazione sulla durata, che secondo gli sviluppatori dovrebbe aggirarsi sulle 30 ore o qualcosa di più per quanto riguarda la storia principale, ma che possono diventare molte di più per i collezionisti, fino a circa 60 ore di gioco.

"Siamo un piccolo team con uno spirito indie e stiamo creando qualcosa che crediamo sia davvero speciale. Non siamo uno studio AAA, questo è il nostro primo gioco e vogliamo che quante più persone possibile scoprano il nostro mondo", ha spiegato Sandfall Interactive anche per giustificare la scelta del prezzo.

"Per essere chiari: abbiamo riversato tutti i nostri cuori e le nostre anime in questo gioco. Quando giocherete a Expedition 33, potrete aspettarvi più di 30 ore di gioco principale e altrettante di contenuti secondari per i nostri Expeditioner completisti" si legge nel messaggio.

"I prezzi che vedete presso i rivenditori locali sono accurati e non vediamo l'ora che possiate mettere le mani sul gioco". Clair Obscur: Expedition 33 ha un periodo di uscita svelato per la primavera del 2025, mentre lo scorso agosto abbiamo visto il primo video del gioco, che è risultato subito molto interessante e sarà anche disponibile al day one su Game Pass.