Il primo video di Clair Obscur: Expedition 33 mostra perché gli utenti Game Pass dovrebbero essere contenti

Sandfall Interactive ha pubblicato il primo, lungo video di gameplay di Clair Obscur: Expedition 33 , gioco di ruolo giapponese apparentemente di ottima fattura, che uscirà da subito anche su Game Pass , per la gioia degli abbonati. Più in generale, potremo giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Tanti aspetti positivi

Il filmato mostra diversi momenti di gioco, con i protagonisti chiamati ad affrontare vari nemici di forme e dimensioni differenti. A spiccare non sono tanto le fasi esplorative, abastanza brevi, quanto i combattimenti da puro gioco di ruolo giapponese, quindi con un sistema essenzialmente a turni, nonostante alcune piccole aggiunte alla formula.

In effetti è interessante come diversi studi occidentali stiano prendendo il genere (pensate a Sea of Stars o Chained Echoes) rileggendolo in modo molto più rigoroso rispetto a quanto stiano facendo tanti studi giapponesi, che invece pare vogliano in qualche modo superarlo.

In questo caso spiccano anche una qualità visiva notevole e uno stile dal gusto più europeo che orientale, comunque molto interessante.

Clair Obscur: Expedition 33 racconta la storia della Pittrice, che una volta all'anno si risveglia e inizia a dipingere sul suo monolito il numero maledetto, uccidendo all'istante tutti quelli che hanno l'età corrispondente. Anno dopo anno il numero scende di uno, con il rischio di cancellare gli esseri umani dall'esistenza. La Spedizione 33 ha l'obiettivo di distruggerla, impedendogli di continuare a dipingere la morte.

Attualmente Clair Obscur: Expedition 33 non ha una data d'uscita ufficiale. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima fresca di pubblicazione.