Il nuovo SSD Lexar PLAY 2280 da 2 e 4 TB pensato appositamente per PS5 è in sconto su Amazon con un coupon

La vostra PS5 è sempre piena e vi dà fastidio cancellare i giochi? Allora la soluzione migliore è acquistare un SSD perfetto per PlayStation 5. A questo riguardo, Amazon propone ora una promozione per un SSD Lexar PLAY 2280 da 2 e 4 TB compatibile con PC e PS5 (e pensato particolarmente per quest'ultima). Lo sconto su entrambi i prodotti è del 15% tramite coupon (fino a esaurimento scorte). Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo indicato calcola già il coupon: nella pagina prodotto vedrete il prezzo pieno; il prezzo scontato apparirà solo al momento del pagamento se avete attivato il coupon. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma, per entrambi i tagli dell'SSD. La spedizione è gestita da Amazon e la consegna è immediata.