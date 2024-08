Anche Apple licenzia, arrivano tagli nel gruppo servizi digitali

Apple ha annunciato un nuovo round di tagli di personale, questa volta all'interno del gruppo di servizi digitali. Secondo Bloomberg, circa 100 dipendenti sono stati licenziati, principalmente nel team che gestisce l'app Apple Books e l'Apple Bookstore.

Nonostante questi tagli, Apple ha chiarito che non intende abbandonare i suoi servizi digitali, tra cui Apple Books. L'azienda ha infatti confermato che l'app continuerà a ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità. Apple Books è nata come iBooks, un'app pensata per la lettura di ebook sui dispositivi iOS e macOS. L'obiettivo iniziale era quello di creare un'alternativa all'ebook reader di Amazon, Kindle.

Con il tempo, iBooks si è evoluto in Apple Books, ampliando la sua offerta con audiolibri e documenti. Inoltre, l'integrazione con altri servizi Apple, come iCloud e Siri, ha reso l'esperienza di lettura ancora più fluida e personalizzata. Parallelamente, Apple ha lanciato l'Apple Bookstore, una piattaforma online dove gli utenti possono acquistare e scaricare libri, audiolibri e documenti. L'Apple Bookstore offre un vasto catalogo di titoli, sia di editori tradizionali che di autori indipendenti.

Il quartier generale di Apple a Cupertino, in California

Sebbene i servizi digitali, come Apple TV Plus, Apple News e Apple Music, abbiano rappresentato una fonte significativa di entrate per Apple negli ultimi anni, l'azienda sembra non considerare Apple Books come una priorità assoluta. Questi tagli di personale si aggiungono ad altri recenti annunci di riduzione del personale da parte di Apple. In aprile, l'azienda ha eliminato circa 600 posti di lavoro nei progetti cancellati per le auto e i display degli smartwatch. Inoltre, nel 2023, un numero non specificato di dipendenti è stato licenziato dai team retail aziendali.

Mentre Apple continua a concentrarsi sulla crescita dei suoi servizi digitali, questi tagli di personale dimostrano che anche l'azienda più solida del mondo tecnologico deve affrontare le sfide economiche e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. Sarà interessante vedere come Apple continuerà a evolvere la sua strategia e quali altri cambiamenti potrebbero essere in arrivo.

Intanto, a proposito di tagli, anche Intel ha licenziato parecchi dipendenti, ha rinviato Intel Innovation 2024 e ha iniziato una nuova strategia.