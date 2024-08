Nuovi AGON PRO: QD-OLED fino a 240 Hz a un prezzo super competitivo

AOC ha alzato l'asticella della sua line-up di monitor da gaming con i nuovi modelli AG276QZD2 e AG326UD della serie AGON PRO. Questi monitor, presentati in anteprima alla gamescom 2024, sfruttano la tecnologia QD-OLED per offrire un'esperienza visiva straordinaria, con colori vibranti, neri perfetti e tempi di risposta rapidissimi.

Il modello AG276QZD2 da 26,7″ (67,8 cm) ha una risoluzione QHD (2560x1440), mentre il modello AG326UD da 31,5″ (80 cm) arriva a una risoluzione UHD (3840x2160). Andando più nello specifico dei due schermi, notiamo poi che il modello da 26,7" offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, mentre il 31,5" arriva a 165 Hz. Entrambi i monitor hanno poi un tempo di risposta di soli 0,03 ms GtG, che aiuta a evitare fenomeni come il ghosting e il motion blur, per garantire immagini nitide e precise.

Lato HDR, la certificazione DisplayHDR True Black 400 porta in dote una luminosità di picco dichiarata di 1000 nits in finestra al 3%. Entrambi i monitor sono dotati di una serie di opzioni di connettività per adattarsi a varie configurazioni. L'AG276QZD2 offre 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 e 2 x porte USB 3.2 Gen 1.

L'AG326UD, invece, ha 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 e 3 x porte USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit). Entrambi i modelli supportano le funzionalità Picture-by-Picture (PbP) e Picture-in-Picture (PiP).

I monitor sono infine dotati di supporti regolabili in altezza (HAS) con un range di 130 mm (AG276QZD2) o 150 mm (AG326UD), oltre a opzioni di rotazione e inclinazione per favorire il comfort ergonomico durante le sessioni di gioco prolungate. L'AG326UD è dotato di 2 altoparlanti da 8 W, mentre l'AG276QZD include 2 altoparlanti da 5 W per un'esperienza multimediale completa.

L'AGON PRO AG276QZD2 e AG236UD saranno disponibili da settembre 2024 ad un prezzo consigliato rispettivamente di €699,00 e €849,00.

La gamma AGON Pro

L'attuale gamma AGON PRO comprende anche altri monitor OLED destinati a un pubblico di giocatori diverso. L'AGON PRO AG456UCZD è dotato di un display OLED da 44,5" UWQHD (3440 x 1440) con una curvatura 800R e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il Porsche Design AGON PRO PD49 vanta un design unico, ispirato agli elementi esterni della Porsche 911, ed è dotato di un pannello QD-OLED da 48,8" DQHD (5120x1440), con una curvatura delicata di 1800R e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Uno dei modelli OLED più convenienti, l'AGON PRO AG276QZD, utilizza invece un pannello W-OLED da 26,5″ con risoluzione QHD (2560x1440) e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, particolarmente adatto a titoli esports frenetici come FPS, MOBA, RPG o giochi battle royale.

Ma non è tutto, perché alla Gamescom di quest'anno, AOC ha fatto un ulteriore annuncio accanto ai monitor AG276QZD2 e AG2326UD. Il nuovo AGON PRO AG276QSG2, ovvero uno dei primi monitor da gioco a disporre della tecnologia G-SYNC Pulsar di NVIDIA. Vanta inoltre un display IPS QHD da 27" (68,58 cm) con una frequenza di aggiornamento di 360 Hz. La disponibilità dell'AG276QSG2 è prevista per il 2025.

E voi che cosa ne pensate di questi nuovi annunci? C'è qualche nuovo monitor che vi interessa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.