Che gioco è Coin Master? Uno che ha incassato più di 6 miliardi di dollari

Avete mai sentito parlare di Coin Master? Per chi non lo conoscesse, è un gioco free-to-play mobile che finora pare aver prodotto ricavi per 6 miliardi di dollari. Si tratta di una specie di casinò social, fondamentalmente, nonché uno dei titoli mobile di maggiore successo al mondo.

Il dato proviene dalla compagnia di analisi Sensor Tower, che ha stimato in più di 6 miliardi di dollari la spesa complessiva globale dei giocatori. Gli Stati Uniti rappresentano il 39% del totale, con i primi 5 paesi che includono Germania, Regno Unito, Francia e Taiwan. Gli Stati Uniti guidano anche la classifica dei download, con il 18% del totale di 356 milioni di installazioni. Seguono l'India, con il 12%.