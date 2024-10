Dragon Ball: Sparking! Zero, scopriamo le mod migliori per PC

Quali sono le mod migliori per la versione PC di Dragon Ball: Sparking! Zero? L'atteso tie-in sviluppato da Spike Chunsoft non ha neanche fatto in tempo ad approdare su Steam che sono comparsi decine di pacchetti realizzati per gli scopi più disparati: dallo sblocco del frame rate ai salvataggi completi, passando naturalmente per le modifiche grafiche più assurde.

Disponibili sul sito Nexusmods, le mod in questione possono essere scaricate gratuitamente e installarle è molto semplice: ognuna presenta delle istruzioni dettagliate, ma in generale basta sostituire alcuni file per riuscire nell'impresa. Alcune di queste creazioni potrebbero magari rappresentare la concretizzazione di un desiderio o di una curiosità che avete sempre nutrito: vediamo le dieci più brillanti.