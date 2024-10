A quanto pare la versione PC di Dragon Ball: Sparking! Zero è bloccata a 60 fps e soffre di qualche incertezza sul piano dell'ottimizzazione: è ciò che emerge dalle prime testimonianze di chi ha acquistato il gioco sulla piattaforma Windows, sperando magari di poterlo mandare ad alti frame rate.

Le opzioni grafiche disponibili sembrano quelle tipiche dei tie-in prodotti da Bandai Namco, con una manciata di preset qualitativi e di regolazioni di fino oltre alla scelta della risoluzione e di uno scaler che può ridurla rispetto all'output, nel caso in cui si disponga di un hardware poco performante.

Mancano al momento tecnologie di upscaling come DLSS e FSR, che potrebbero aiutare parecchio da questo punto di vista, ma soprattutto sembra che sia indifferente attivare o meno la sincronia verticale, visto che il gioco non può spingersi oltre i 60 frame al secondo.

Nei video, inoltre, si notano alcune incertezze in termini di prestazioni nel momento in cui il nostro personaggio esegue attacchi speciali emettendo onde di energia, che possono far calare i fotogrammi anche in maniera sensibile.