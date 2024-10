La classifica Steam conferma che Dragon Ball: Sparking! Zero ha un'aura potentissima, bene anche Silent Hill 2

Come ogni martedì mattina è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam dell'ultima settimana. Come avrete intuito già dal titolo, Dragon Ball: Sparking! Zero ha conquistato la prima posizione grazie ai preorder in vista del lancio l'11 ottobre e tramite gli acquisiti della Deluxe e Premium Edition che consente di giocare in accesso anticipato a partire da oggi, 8 ottobre.

Diablo 4 torna in top 10 per il lancio di Vessel of Hatred

Per il resto la classifica include nomi noti, come Steam Deck, Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Black Myth: Wukong, con Diablo 4 che risale in sesta posizione per il lancio dell'attesa espansione Vessel of Hatred disponibile da oggi, giusto per confermare il grande affollamento di uscite di spessore di questa settimana. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate le recensioni di Dragon Ball: Sparking! Zero, Silent Hill 2.

James affronta un mostro in Silent Hill 2

Ecco la classifica di Steam dell'1 - 8 ottobre 2024: