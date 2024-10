I primi minuti di Silent Hill 2 mostrati in un video di gameplay

Trovano posto nel video anche i primi enigmi con cui James deve confrontarsi nel tentativo di svelare il mistero che avvolge questo luogo, da cui è stata spedita la lettera che lo ha convinto a tornare in cerca della sua defunta moglie .

In questi ventuno minuti di sequenze in-game assistiamo all'iconica scena iniziale dello specchio, seguita dall'incontro con la misteriosa Angela Orosco nel cimitero, un primo contatto con le raccapriccianti creature che popolano le strade di Silent Hill e il ritrovamento della radiolina.

Un rilancio importante

Come sappiamo, i voti delle recensioni di Silent Hill 2 remake parlano di un grandissimo gioco, esprimendo un entusiasmo che pochi immaginavano dopo una serie di trailer che non avevano comunicato nel migliore dei modi le qualità di questo rifacimento, dando l'impressione di un prodotto non proprio brillante.

Laddove anche i risultati in termini di vendite dovessero premiare il progetto che Konami ha affidato a Bloober Team, si aprirebbe senz'altro la strada a un rilancio più esteso di questo franchise, che ha visto negli anni la pubblicazione di diversi capitoli molto validi e interessanti.

La strada più facile sarebbe insomma quella di mettere in cantiere ulteriori remake, ragionando magari su come realizzare un capitolo inedito che possa essere all'altezza degli antichi fasti della saga survival horror.

