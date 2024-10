L'IA salverà il mondo dal cambiamento climatico, non l'uomo: la controversa posizione dell'ex ad di Google

Eric Schmidt, ex amministratore delegato di Google, ha espresso una visione controversa sul futuro del clima e il ruolo dell'intelligenza artificiale. Durante il summit AI+ Energy a Washington DC, Schmidt ha dichiarato che l'umanità non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi climatici a causa della mancanza di coordinamento globale. Secondo lui, l'unica speranza risiede nell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere utilizzata per ottimizzare i sistemi energetici, migliorare l'efficienza e accelerare lo sviluppo di tecnologie pulite.

Schmidt ha sottolineato l'importanza dei data center per lo sviluppo dell'IA, evidenziando come la loro posizione geografica stia diventando una questione di sicurezza nazionale. Ha inoltre previsto che il mondo arabo diventerà un hub fondamentale per l'addestramento delle IA europee, grazie ai bassi costi energetici.

L'ex CEO di Google, Eric Schmidt

Tuttavia, le dichiarazioni di Schmidt hanno sollevato diverse critiche. In molti hanno fatto notare come il suo think tank, Special Competitive Studies Project (SCSP), sia focalizzato sulla competitività degli Stati Uniti nell'era dell'IA, suggerendo un possibile conflitto di interessi. Inoltre, la sua visione "tecno-soluzionista", che affida all'IA la soluzione del problema climatico, ignora le complesse dinamiche geopolitiche e sociali che contribuiscono al cambiamento climatico.

Nonostante le critiche, le parole di Schmidt hanno acceso il dibattito sul ruolo dell'IA nella lotta al cambiamento climatico. È innegabile che l'IA possa offrire soluzioni innovative per ridurre le emissioni e sviluppare tecnologie pulite, ma è altrettanto importante affrontare le sfide etiche e sociali legate al suo utilizzo. Anche perché al momento utilizzare l'IA consuma davvero tanta energia.

