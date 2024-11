Apple mette in vendita i pezzi di ricambio di iPhone 16 per le riparazioni fai-da-te

Apple ha ufficialmente reso disponibili per l'acquisto i pezzi di ricambio per i modelli di iPhone 16 e 16 Pro nel suo store dedicato alle riparazioni self-service, segnando un ulteriore passo avanti verso una maggiore accessibilità per le riparazioni fai-da-te . Gli utenti ora possono sostituire componenti frequentemente danneggiati come fotocamere, display e vetri posteriori, con l'opportunità di acquistare direttamente pezzi originali Apple . Questa mossa arriva dopo il rilascio dei manuali ufficiali di riparazione per iPhone 16, lanciati a settembre e destinati a facilitare le procedure per chi vuole cimentarsi nel processo di riparazione.

Un risparmio maggiore

Il costo per sostituire componenti chiave può variare: l'assemblaggio della fotocamera, ad esempio, ha un prezzo di 198,99 euro per i modelli base iPhone 16 e 16 Plus, mentre per le versioni Pro e Pro Max il prezzo sale a 299 euro. I display, invece, sono disponibili con costi che vanno dai 339 ai 405 euro a seconda del modello. Anche le batterie non sono esattamente economiche, con prezzi fissati a 109 euro, o 135 euro per i modelli Pro. Per chi non dispone degli strumenti necessari, Apple offre anche la possibilità di noleggiare un kit completo per la riparazione al costo di 56 euro, che include attrezzi pesanti e specifici per facilitare il lavoro.

Le novità del nuovo iPhone 16 Pro.

Nel sito, oltre al prezzo, è disponibile anche una sorta di servizio di reso: per riparazioni di parti come la batteria, per esempio, oltre al costo del prodotto c'è segnato anche il credito reso della parte sostituita. Mandando indietro il pezzo danneggiato, quindi, sarà possibile ricevere indietro una parte della spesa, dimezzando in alcuni casi il costo vivo (come succede nella batteria dell'iPhone 16, che da 108,99 euro arriva a costare solo 56,68 euro).