Amazon Audible costa solo 0,99€ al mese per 90 giorni con questa promozione

Se siete interessati a provare Amazon Audible per la prima volta, allora dovreste assolutamente sfruttare questa promozione. Potete ottenere 3 mesi a soli 0.99€ al mese, per un totale di 2,97€ invece di 29,97€. Si tratta di un 90% di sconto, in pratica. Potete trovare la promozione a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ci sono però delle condizioni da rispettare. Prima di tutto, l'offerta è valida fino al 12 dicembre 2024 alle 23:59, ora italiana. Inoltre, potete usufruire della promozione solo se non vi siete mai iscritti ad Audible.it con il vostro account Amazon. Come sempre, l'abbonamento si rinnoverà in automatico alla fine della versione a prezzo speciale, quindi ricordate di disattivare l'abbonamento dopo tre mesi se non volete proseguire a prezzo pieno.