Alice nel cosplay di cinnannoe da Alice: Madness Returns è praticamente un copia sputata del personaggio

C'è sempre qualche vecchia serie di videogiochi che rimane nel cuore di alcuni appassionati, anche dopo anni e anche quando è ormai sicuro che non tornerà. Un esempio è Alice: Madness Returns, ultimo capitolo di una serie di giochi d'azione e piattaforme ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ma in versione horror. Anche se il gioco non tornerà più, possiamo goderci le sue atmosfere grazie ai cosplay, come ad esempio questo cosplay di Alice realizzato da cinnannoe.

Ricordiamo che Alice in questo gioco è la protagonista e viene rappresentata come una ragazzina disturbata che non comprende più la realtà e rimane intrappolata nel suo "Paese delle Meraviglie", uno spazio mentale che un tempo la aiutava ma che ora è divenuto mostruoso in risposta ai suoi traumi. Alice deve quindi lottare con la Lama vorpale, usando diversi abiti per affrontare in nemici.