Horizon 3 arriverà dopo Horizon Hunters Gathering ma ci vorrà "molto tempo", per un giornalista

Un noto giornalista ha fatto capire che un nuovo capitolo della serie regolare di Guerrilla, un Horizon 3 per così dire, arriverà in effetti dopo Horizon Hunters Gathering, ma che ci vorrà comunque molto tempo prima di poterlo vedere.
È dunque vero che Guerrilla non ha abbandonato i giochi single player nonostante l'annuncio di Horizon Hunters Gathering, come il team si è affrettato a riferire per rassicurare i tanti fan sconvolti dalla svolta multiplayer della serie, ma i tempi di attesa saranno molto lunghi.
A confermarlo è Jason Schreier, firma di Bloomberg molto nota in ambito videoludico, trattandosi di una fonte sempre molto attendibile per quanto riguarda previsioni e considerazioni sul mondo dei videogiochi.
Il single player continuerà, ma non si sa quando
Non c'è nessun dettaglio aggiuntivo: Schreier si è limitato a rispondere positivamente all'affermazione di un utente su Twitter che domandava se, con l'annuncio di Horizon Hunters Gathering, per Horizon 3 ci sarà da attendere molto tempo.
"Sì", ha semplicemente detto il giornalista di Bloomberg, quanto basta per confermare il fatto che, nonostante Guerrilla sia attiva su più fronti contemporaneamente, per vedere il terzo capitolo principale della serie Horizon ci sarà da aspettare molto, probabilmente alcuni anni.
Nel frattempo, comunque, ci attende questo nuovo esperimento multiplayer in stile live service incentrato sul medesimo universo, ma dotato di una caratterizzazione davvero peculiare e cartoonesca, che può rivelarsi una sorpresa, nonostante le reazioni dei fan non siano state proprio molto positive all'annuncio.