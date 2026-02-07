Horizon 3 arriverà dopo Horizon Hunters Gathering ma ci vorrà "molto tempo", per un giornalista

Un noto giornalista ha fatto capire che un nuovo capitolo della serie regolare di Guerrilla, un Horizon 3 per così dire, arriverà in effetti dopo Horizon Hunters Gathering, ma che ci vorrà comunque molto tempo prima di poterlo vedere.

È dunque vero che Guerrilla non ha abbandonato i giochi single player nonostante l'annuncio di Horizon Hunters Gathering, come il team si è affrettato a riferire per rassicurare i tanti fan sconvolti dalla svolta multiplayer della serie, ma i tempi di attesa saranno molto lunghi.

A confermarlo è Jason Schreier, firma di Bloomberg molto nota in ambito videoludico, trattandosi di una fonte sempre molto attendibile per quanto riguarda previsioni e considerazioni sul mondo dei videogiochi.