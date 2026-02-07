Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox avrà delle opzioni che rendono il gioco una passeggiata

"Facilitare" è quasi un eufemismo: combinando alcune di queste impostazioni, fondamentalmente dei veri e propri trucchi , diventerete praticamente invincibili. Tra le opzioni troviamo infatti la possibilità di avere HP infiniti o infliggere sempre 9.999 danni con qualsiasi attacco. E se tutto ciò non bastasse, è possibile mantenere la barra Limit costantemente piena e attivare un moltiplicatore per AP ed esperienza ricevute a fine battaglia.

Il game director Naoki Hamaguchi ha rivelato che nelle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth arriveranno nuove opzioni pensate per facilitare la progressione .

Tutti i trucchi di Final Fantasy 7 Rebirth

Vediamo tutte le opzioni della Progressione Semplificata di Final Fantasy 7 Rebirth:

HP sempre al massimo

MP sempre al massimo

Barra Limit sempre piena

Sinergia sempre al massimo

ATB sempre piena

Danni sempre al massimo

Danni massimi nei minigiochi

EXP x2 e AP x3

Abilità delle armi ottenute più facilmente

Più materiali raccolti

Gil sempre al massimo

Oggetti curativi sempre al massimo

Materia sempre al livello massimo

Come già accaduto con Final Fantasy 7 Remake, è probabile che queste opzioni dividano il pubblico: c'è chi semplicemente le ignorerà e chi invece criticherà la loro stessa esistenza. Hamaguchi, all'epoca, aveva spiegato di aver voluto fortemente introdurre la "Progressione Semplificata" per venire incontro a chi desidera godersi l'intera storia della trilogia ma ha poco tempo per giocare o non è molto portato. In questo modo è possibile concentrarsi sulla trama, aggirando qualsiasi ostacolo legato ai combattimenti e mettersi in pari velocemente con la storia, in vista della Parte 3.

Come anticipato, queste opzioni saranno disponibili al lancio delle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth. È però molto probabile che arrivino anche su PS5 e PC tramite un aggiornamento, replicando quanto già avvenuto con il capitolo precedente.