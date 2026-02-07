3

Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox avrà delle opzioni che rendono il gioco una passeggiata

Le versioni Xbox e Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth introdurranno opzioni che semplificheranno tremendamente la progressione, abbassando di molto il livello di sfida.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/02/2026
Sephiroth in Final Fantasy 7 Rebirth
Il game director Naoki Hamaguchi ha rivelato che nelle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth arriveranno nuove opzioni pensate per facilitare la progressione.

"Facilitare" è quasi un eufemismo: combinando alcune di queste impostazioni, fondamentalmente dei veri e propri trucchi, diventerete praticamente invincibili. Tra le opzioni troviamo infatti la possibilità di avere HP infiniti o infliggere sempre 9.999 danni con qualsiasi attacco. E se tutto ciò non bastasse, è possibile mantenere la barra Limit costantemente piena e attivare un moltiplicatore per AP ed esperienza ricevute a fine battaglia.

Tutti i trucchi di Final Fantasy 7 Rebirth

Vediamo tutte le opzioni della Progressione Semplificata di Final Fantasy 7 Rebirth:

  • HP sempre al massimo
  • MP sempre al massimo
  • Barra Limit sempre piena
  • Sinergia sempre al massimo
  • ATB sempre piena
  • Danni sempre al massimo
  • Danni massimi nei minigiochi
  • EXP x2 e AP x3
  • Abilità delle armi ottenute più facilmente
  • Più materiali raccolti
  • Gil sempre al massimo
  • Oggetti curativi sempre al massimo
  • Materia sempre al livello massimo
Come già accaduto con Final Fantasy 7 Remake, è probabile che queste opzioni dividano il pubblico: c'è chi semplicemente le ignorerà e chi invece criticherà la loro stessa esistenza. Hamaguchi, all'epoca, aveva spiegato di aver voluto fortemente introdurre la "Progressione Semplificata" per venire incontro a chi desidera godersi l'intera storia della trilogia ma ha poco tempo per giocare o non è molto portato. In questo modo è possibile concentrarsi sulla trama, aggirando qualsiasi ostacolo legato ai combattimenti e mettersi in pari velocemente con la storia, in vista della Parte 3.

Come anticipato, queste opzioni saranno disponibili al lancio delle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth. È però molto probabile che arrivino anche su PS5 e PC tramite un aggiornamento, replicando quanto già avvenuto con il capitolo precedente.

