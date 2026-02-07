Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox avrà delle opzioni che rendono il gioco una passeggiata

Il game director Naoki Hamaguchi ha rivelato che nelle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth arriveranno nuove opzioni pensate per facilitare la progressione.
"Facilitare" è quasi un eufemismo: combinando alcune di queste impostazioni, fondamentalmente dei veri e propri trucchi, diventerete praticamente invincibili. Tra le opzioni troviamo infatti la possibilità di avere HP infiniti o infliggere sempre 9.999 danni con qualsiasi attacco. E se tutto ciò non bastasse, è possibile mantenere la barra Limit costantemente piena e attivare un moltiplicatore per AP ed esperienza ricevute a fine battaglia.
Tutti i trucchi di Final Fantasy 7 Rebirth
Vediamo tutte le opzioni della Progressione Semplificata di Final Fantasy 7 Rebirth:
- HP sempre al massimo
- MP sempre al massimo
- Barra Limit sempre piena
- Sinergia sempre al massimo
- ATB sempre piena
- Danni sempre al massimo
- Danni massimi nei minigiochi
- EXP x2 e AP x3
- Abilità delle armi ottenute più facilmente
- Più materiali raccolti
- Gil sempre al massimo
- Oggetti curativi sempre al massimo
- Materia sempre al livello massimo
Come già accaduto con Final Fantasy 7 Remake, è probabile che queste opzioni dividano il pubblico: c'è chi semplicemente le ignorerà e chi invece criticherà la loro stessa esistenza. Hamaguchi, all'epoca, aveva spiegato di aver voluto fortemente introdurre la "Progressione Semplificata" per venire incontro a chi desidera godersi l'intera storia della trilogia ma ha poco tempo per giocare o non è molto portato. In questo modo è possibile concentrarsi sulla trama, aggirando qualsiasi ostacolo legato ai combattimenti e mettersi in pari velocemente con la storia, in vista della Parte 3.
Come anticipato, queste opzioni saranno disponibili al lancio delle versioni Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth. È però molto probabile che arrivino anche su PS5 e PC tramite un aggiornamento, replicando quanto già avvenuto con il capitolo precedente.