Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 già ha colpito positivamente Digital Foundry

Nel loro ultimo podcast, i tech enthusiast hanno discusso i tagli e gli adattamenti necessari per far girare il gioco in modo soddisfacente sulla nuova console Nintendo. A una prima occhiata Rebirth sembra semplicemente una versione a risoluzione più bassa rispetto a quella PS5, ma il confronto diretto rivela interventi più mirati : meno oggetti nelle scene, texture alleggerite, ombre ridotte, vegetazione meno fitta e una resa dei capelli più semplice. Si tratta però di compromessi considerati sensati e coerenti con l'hardware.

Mancano ancora diversi mesi al debutto di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 , ma secondo Digital Foundry quanto mostrato finora è convincente e lascia ben sperare per la qualità della conversione.

Ci sono ancora dei dubbi da sciogliere, ma le prime impressioni sono positive

Nonostante queste riduzioni, Digital Foundry ritiene che il risultato sia complessivamente buono e che su Switch 2 si possa ottenere una resa persino superiore a quella possibile su Steam Deck. Restano invece dubbi sul framerate: il trailer di annuncio mostra un frame pacing instabile, anche se potrebbe trattarsi di materiale preliminare. C'è curiosità anche per capire quanto la risoluzione interna e l'upscaling incideranno sulla nitidezza dell'immagine finale.

In generale, le differenze diventano evidenti solo nel confronto fianco a fianco con altre versioni, mentre per un giocatore comune potrebbero passare inosservate. A incoraggiare ulteriormente è il buon lavoro svolto da Square Enix con la conversione di Final Fantasy 7 Remake, che lascia sperare in un port altrettanto solido. La data di uscita su Switch 2 e Xbox Series X|S è fissata per il 3 giugno.