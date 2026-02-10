Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite

Remedy Entertainment ha pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari, evidenziando un netto miglioramento delle entrate nel quarto trimestre, trainato soprattutto dalle royalty e dalle vendite di Alan Wake 2 e Control . Il quadro generale, però, resta a due facce: se il Q4 è stato positivo e persino redditizio, l'intero anno fiscale si è chiuso con una perdita operativa significativa, causata in gran parte dal rendimento di FBC: Firebreak , che ha fallito su tutta la linea.

Luci e ombre

Nel quarto trimestre del 2025, Remedy ha registrato ricavi pari a 17 milioni di euro, con un aumento del 46,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ancora più rilevante è il passaggio da una perdita operativa nel 2024 a un utile di 0,7 milioni di euro, segno che le performance dei giochi single-player hanno avuto un impatto concreto sulla redditività. Secondo lo studio finlandese, quasi la metà delle entrate del Q4 è arrivata proprio da vendite e royalty, in particolare quelle di Alan Wake 2 e Control.

Alan Wake 2 ha iniziato a fare buoni numeri

Guardando all'intero anno fiscale 2025, i ricavi complessivi sono cresciuti del 17%, raggiungendo i 59,5 milioni di euro. Tuttavia, Remedy ha chiuso l'anno con una perdita operativa di 14,9 milioni di euro, molto più ampia rispetto ai 4,3 milioni dell'anno precedente. Come detto, il motivo è stato principalmente FBC: Firebreak, che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Control, pubblicato originariamente nel 2019, ha continuato a vendere bene: un milione di copie nel corso dell'anno. Le vendite sono state sostenute anche dall'annuncio del seguito Control Resonant ai The Game Awards di dicembre 2025 e previsto per il lancio nel corso di quest'anno. L'amministratore delegato ad interim Markus Mäki, che presto sarà sostituito, ha sottolineato come la risposta iniziale del pubblico sia stata "eccellente".

Anche Alan Wake 2 continua a vendere e a generare fatturato. In particolare, gli accordi con Sony per l'inclusione del gioco nel PlayStation Plus è stato particolarmente redditizio.