Se cerchi un survival horror coinvolgente, Alan Wake 2 Deluxe Edition è su Amazon al minimo storico

Se cerchi un nuovo survival horror o non hai ancora recuperato il sequel, Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è su Amazon a 34,99 € invece di 59,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un gioco per gli amanti dei survival horror
Se vuoi recuperare questo titolo e vuoi anche avere accesso a contenuti esclusivi, sappi che acquistando questa edizione otterrai:
- Gioco base
- Edizione digitale di Alan Wake Remastered
- Pass espansione (Night Springs e Lake House)
- Copertina reversibile con grafica esclusiva
- Skin Fucile del nord per Saga
- Skin Fucile Parliament per Alan
- Giacca a vento cremisi per Saga
- Abito da celebrità per Alan
- Ciondolo lanterna per Saga
- Abiti Alan Wake classici
Nel complesso si tratta di un gioco estremamente immersivo, degno di un survival horror. Inoltre, tecnicamente è il nuovo punto di riferimento su PC. Tuttavia, i più scettici potrebbero riscontrare qualche problema di varietà per quanto riguarda ambientazioni, nemici e armi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.