0

Se cerchi un survival horror coinvolgente, Alan Wake 2 Deluxe Edition è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/02/2026
Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5
Alan Wake 2
Alan Wake 2
News Video Immagini

Se cerchi un nuovo survival horror o non hai ancora recuperato il sequel, Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è su Amazon a 34,99 € invece di 59,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco per gli amanti dei survival horror

Se vuoi recuperare questo titolo e vuoi anche avere accesso a contenuti esclusivi, sappi che acquistando questa edizione otterrai:

  • Gioco base
  • Edizione digitale di Alan Wake Remastered
  • Pass espansione (Night Springs e Lake House)
  • Copertina reversibile con grafica esclusiva
  • Skin Fucile del nord per Saga
  • Skin Fucile Parliament per Alan
  • Giacca a vento cremisi per Saga
  • Abito da celebrità per Alan
  • Ciondolo lanterna per Saga
  • Abiti Alan Wake classici
Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite

Nel complesso si tratta di un gioco estremamente immersivo, degno di un survival horror. Inoltre, tecnicamente è il nuovo punto di riferimento su PC. Tuttavia, i più scettici potrebbero riscontrare qualche problema di varietà per quanto riguarda ambientazioni, nemici e armi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Se cerchi un survival horror coinvolgente, Alan Wake 2 Deluxe Edition è su Amazon al minimo storico