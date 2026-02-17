Mario Tennis Fever e Reanimal non bastano a scalzare EA Sports FC 26 dalla vetta della classifica inglese

L'ultima classifica settimanale dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito vede EA Sports FC 26 mantenere saldamente il controllo della vetta, nonostante l'ingresso in top 20 di alcune novità di peso.
Tra queste c'è Mario Tennis Fever, che debutta direttamente al secondo posto, piazzandosi davanti a Mario Kart World. Poco più in basso troviamo altre nuove uscite: Reanimal, la versione pacchettizzata di The Sims 4 Intrighi al Palazzo e Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che occupano rispettivamente la quarta, quinta e sesta posizione.
Scivoloni per Nioh 3 e Dragon Quest 7
Sempre rimanendo in tema di uscite recenti, Nioh 3, dopo aver esordito al terzo posto, scivola fino alla quindicesima posizione. Una sorte simile per Dragon Quest 7 Reimagined, che passa dalla quarta alla diciassettesima posizione.
- EA Sports FC 26
- Mario Tennis Fever
- Mario Kart World
- Reanimal
- The Sims 4: Royalty & Legacy
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Leggende Pokémon: Z-A
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Split Fiction
- Battlefield 6
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Black Ops 7
- Nioh 3
- Donkey Kong Bananza
- Dragon Quest VII Reimagined
- Mario Kart 8 Deluxe
- F1 25
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition