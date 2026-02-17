In attesa del nuovo remake, recupera Final Fantasy VII Remake Intergrade in sconto su Instant Gaming

Non hai ancora recuperato Final Fantasy VII Remake Intergrade ? Il gioco è disponibile su Instant Gaming a 22,88 € invece di 40 € (su Steam è a prezzo pieno). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un remake spettacolare e coinvolgente

Si tratta della rivisitazione del gioco originale del 1997, sotto la direzione dei principali sviluppatori dell'epoca e con una serie di miglioramenti volti a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Troviamo infatti azioni dinamiche in tempo reale e tradizionali combattimenti mentre l'esperienza, già straordinaria, è stata arricchita ulteriormente. Sono presenti infatti notevoli miglioramenti tecnici, un sistema di combattimento vario e divertente per un'avventura complessivamente spettacolare e corposa.

Tuttavia, alcune scelte narrative potrebbero restare controverse, mentre l'interazione ambientale è ancora modesta. Nel complesso, si tratta di un capitolo decisamente imperdibile e da recuperare quanto prima. In questo caso avrai accesso anche a FF7R EPISODE INTERmission, la nuova avventura con protagonista Yuffie. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.