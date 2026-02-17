0

In attesa del nuovo remake, recupera Final Fantasy VII Remake Intergrade in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Final Fantasy VII Remake Intergrade per PC Steam a prezzo scontato. È l'occasione perfetta per recuperarlo prima di Final Fantasy 7 Remake 3.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/02/2026
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
News Video Immagini

Non hai ancora recuperato Final Fantasy VII Remake Intergrade? Il gioco è disponibile su Instant Gaming a 22,88 € invece di 40 € (su Steam è a prezzo pieno). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un remake spettacolare e coinvolgente

Si tratta della rivisitazione del gioco originale del 1997, sotto la direzione dei principali sviluppatori dell'epoca e con una serie di miglioramenti volti a rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Troviamo infatti azioni dinamiche in tempo reale e tradizionali combattimenti mentre l'esperienza, già straordinaria, è stata arricchita ulteriormente. Sono presenti infatti notevoli miglioramenti tecnici, un sistema di combattimento vario e divertente per un'avventura complessivamente spettacolare e corposa.

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è già giocabile e presto ci saranno novità ufficiali Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è già giocabile e presto ci saranno novità ufficiali

Tuttavia, alcune scelte narrative potrebbero restare controverse, mentre l'interazione ambientale è ancora modesta. Nel complesso, si tratta di un capitolo decisamente imperdibile e da recuperare quanto prima. In questo caso avrai accesso anche a FF7R EPISODE INTERmission, la nuova avventura con protagonista Yuffie. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
In attesa del nuovo remake, recupera Final Fantasy VII Remake Intergrade in sconto su Instant Gaming