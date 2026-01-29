Final Fantasy VII Remake Intergrade conquista le classifiche giapponesi di questa settimana

Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 ha preso la testa delle classifiche giapponesi di questa settimana, con 23.428 copie vendute. Ha fatto meglio di Mario Kart World, in seconda posizione con 13.812 unità vendute, e di Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition, in terza posizione con 11.605 copie vendute.

Da notare che il podio è interamente occupato da titoli per Nintendo Switch 2, ormai maggioritari rispetto a quelli per Nintendo Switch. Assenti invece giochi per altre piattaforme, il che è indicativo dell'andamento del mercato nipponico in questo momento.

Anche sul fronte hardware il quadro è chiaro: Nintendo Switch 2 ha venduto 72.086 unità, più di tutte le altre piattaforme messe insieme.