Final Fantasy VII Remake Intergrade conquista le classifiche giapponesi di questa settimana

Final Fantasy VII Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 ha preso la testa delle classifiche giapponesi di questa settimana, con 23.428 copie vendute. Ha fatto meglio di Mario Kart World, in seconda posizione con 13.812 unità vendute, e di Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition, in terza posizione con 11.605 copie vendute.
Da notare che il podio è interamente occupato da titoli per Nintendo Switch 2, ormai maggioritari rispetto a quelli per Nintendo Switch. Assenti invece giochi per altre piattaforme, il che è indicativo dell'andamento del mercato nipponico in questo momento.
Anche sul fronte hardware il quadro è chiaro: Nintendo Switch 2 ha venduto 72.086 unità, più di tutte le altre piattaforme messe insieme.
Le classifiche
Ma vediamo nel dettaglio le classifiche giapponesi software e hardware di questa settimana.
Vendite software (dal 19 al 25 gennaio 2026)
- [SW2] Final Fantasy VII Remake Intergrade (Square Enix, 22/01/26) - 23.428 (Nuovo)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/25) - 13.812 (2.792.701)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 15/01/26) - 11.605 (42.977)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) - 10.070 (8.353.179)
- [SW2] Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo, 22/01/26) - 8.580 (Nuovo)
- [NSW] UN:LOGICAL (Broccoli, 22/01/26) - 7.907 (Nuovo)
- [SW2] Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokémon Company, 16/10/25) - 7.496 (1.072.570)
- [NSW] Pokémon Legends: Z-A (The Pokémon Company, 16/10/25) - 7.385 (1.595.038)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Nintendo Switch 2 Edition (Konami, 13/11/25) - 6.313 (256.111)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami, 13/11/25) - 5.845 (308.057)
Vendite hardware (dal 19 al 25 gennaio 2026)
- Nintendo Switch 2 - 72.086 (4.237.500)
- Nintendo Switch Lite - 8.577 (6.844.188)
- PlayStation 5 Digital Edition - 5.524 (1.166.266)
- Nintendo Switch - 5.496 (20.236.153)
- Nintendo Switch OLED - 3.442 (9.426.911)
- PlayStation 5 - 2.655 (5.880.491)
- PlayStation 5 Pro - 1.587 (317.955)
- Xbox Series X Digital Edition - 631 (25.721)
- Xbox Series S - 43 (340.557)
- Xbox Series X - 19 (323.926)
- PlayStation 4 - 18 (7.930.204)