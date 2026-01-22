Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha un trailer di lancio su Xbox e Nintendo Switch 2

Nel trailer c'è ovviamente spazio anche per alcune sequenze di combattimento , che puntano a sottolineare lo spessore di un sistema che mette insieme azione e strategia per dare vita a un impianto particolarmente solido e sfaccettato, accessibile ma impegnativo.

Il video, caratterizzato da un montaggio molto spettacolare, introduce rapidamente i protagonisti dell'avventura e la loro nemesi, il potentissimo Sephiroth, nonché alcuni degli scenari che avremo modo di visitare nel corso della corposa campagna di questo remake.

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade , confermando che il gioco è disponibile a partire da oggi anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 , come annunciato nei mesi scorsi.

Un debutto importantissimo

Digital Foundry ha definito "impressionante" la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ma al di là della riuscita tecnica dell'operazione bisogna sottolineare l'importanza di questo debutto sulle console Nintendo e Microsoft.

Si tratta infatti della conferma di un approccio divenuto multipiattaforma, dopo anni di esclusiva su PlayStation, e Square Enix ha già confermato che sia Rebirth che la terza parte del rifacimento arriveranno anche su Switch 2 e Xbox.