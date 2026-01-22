La Stagione 2 della serie TV di Fallout è la sesta più vista di sempre su Prime Video

Come riportato da Deadline, la seconda stagione di Fallout è dietro soltanto alle due stagioni de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , alle stagioni due e tre di Reacher e della prima stagione di Fallout.

La seconda stagione della serie TV di Fallout è diventata la sesta serie più vista di sempre su Prime Video . Ce l'ha fatta nel giro di quattro settimane, quando ancora non sono stati pubblicati tutti gli episodi (ne sta uscendo uno a settimana).

Un grande successo

Considerando solo la classifica delle stagioni successive alle prime, Fallout si posiziona al quarto posto, sempre dietro a Reacher e Gli Anelli del Potere.

La seconda stagione di Fallout ha debuttato il 16 dicembre 2025. Come detto, a differenza della prima (che fu pubblicata tutta insieme), gli episodi vengono pubblicati a cadenza settimanale.

Amazon non ha ancora fornito i dati ufficiali sull'andamento della seconda stagione, ma ha condiviso delle statistiche interessanti, rivelando che una parte significativa del pubblico proviene da Regno Unito, Germania e Brasile. "Siamo entusiasti dell'accoglienza riservata alla seconda stagione di Fallout da parte di pubblico e critica in tutto il mondo", ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile globale della TV di Amazon MGM Studios. "Dopo le prime quattro settimane, Fallout stagione due ha ottenuto valutazioni su Rotten Tomatoes persino superiori a quelle della prima stagione. "Ad oggi, oltre la metà del pubblico della stagione proviene da fuori gli Stati Uniti, e siamo impazienti che ancora più spettatori scoprano la serie man mano che continueremo a pubblicare nuovi episodi nelle prossime settimane".

Come avvenuto con la prima stagione, anche questa volta la serie videoludica ha beneficiato di un boost nelle vendite grazie al rinnovato successo.